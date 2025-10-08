5 komoly betegség, ami a stresszből fakad
A modern élet mindennapjainak egyik leggyakoribb velejárója a stressz, amely szinte észrevétlenül képes befurakodni az életünkbe, mérgezve a testünket és a lelkünket egyaránt. A túlzott stressz hosszú távon különféle betegségek kialakulásához vezethet, amelyek nem csupán az életminőségünket rontják, de komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek.

A stressz pusztító hatása szinte minden testrendszerünket érinti, hiszen a szervezetünk folyamatos veszélyhelyzetben működik, ami hosszú távon gyengíti az immunrendszerünket, és elősegíti a különféle krónikus betegségek megjelenését.

1. Szív- és érrendszeri betegségek

A stressz az érfalak sérülését okozhatja, ami emeli a vérnyomást, és fokozza a szívinfarktus, valamint a stroke kockázatát. A folyamatos feszültség hatására a szervezetünk stresszhormonokat, például adrenalint és kortizolt termel, amelyek tartósan magas szinten jelentős károkat okozhatnak.

Ennek megelőzésére elengedhetetlen a rendszeres testmozgás beiktatása a mindennapokba, valamint a kiegyensúlyozott táplálkozás, amelyek segíthetnek kezelni és csökkenteni a stressz káros hatásait a szív- és érrendszerre.

