A sok ülőmunka szinte biztos, hogy ezekhez a testi problémákhoz vezet

Hátfájdalmak és gerincproblémák
A legtöbb ember, aki napi nyolc órát egy irodai széken tölt, bizonyára találkozott már hátfájással, amely a nem megfelelő üléspozíció és a folyamatos ülési terhelés következtében alakulhat ki. A rossz testtartás, például amikor előre dőlve ülünk, jelentős nyomást gyakorol a gerincre és a környező izmokra.
Ezek a fájdalmak idővel krónikus gerinc- és nyaki problémákhoz vezethetnek, amelyek akár orvosi beavatkozást is igényelhetnek. Az ergonomikus székek és állítható asztalok segíthetnek, de a rendszeres mozgás és a helyes testtartás elsajátítása is elengedhetetlen a megelőzéshez.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»