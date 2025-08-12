Ezért jó sétálni is, nem csak futni – a kutatás meglepő eredményt hozott

A futás régóta az egyik legnépszerűbb mozgásforma, hiszen amellett, hogy nulla költséggel belevághatunk, rendkívül hatékonyan javítja az állóképességünket, segít a kalóriák gyorsabb elégetésében és ráadásul mentálisan is erősít. Azonban nem mindenki rajong a futásért, és ez nem feltétlenül jelent hátrányt. Egy nemrégiben publikált kutatás szerint a séta számos szempontból felülmúlhatja a futást, különösen, ha arra vágyunk, hogy lassítsunk és átéljük a pillanatot.

A séta és futás fiziológiai hatásai

A Journal of the American College of Cardiology szakfolyóiratban közzétett kutatás kimutatta, hogy a rendszeres séta hasonlóan hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez, mint a futás. Mindemellett a séta sokkal kisebb terhelést ró az ízületekre, különösen a térdekre, csípőre, derékra és bokára. Azok számára, akiknek már van valamilyen hátsérülésük, vagy genetikai hajlamuk ezekre a problémákra, a séta kifejezetten ajánlott alternatíva lehet.

Ráadásul a Harvard Medical School által ugyanebben a témában végzett tanulmány kimutatta, hogy a sétálók körében alacsonyabb volt a szívbetegségek kialakulásának kockázata, és a mentális egészségüket is kedvezőbben befolyásolta a mérsékelt intenzitású gyakorlat.