Tény: lefogysz, ha így rendezed át a konyhád
Tény: lefogysz, ha így rendezed át a konyhád

Nagy Niki
Írta 2025.08.10.

Nem, nem arra gondolunk, hogy a hűtőt fordítsd a fal felé! Néhány apró trükkel azonban tényleg növelheted a diétád hatékonyságát úgy, hogy ehhez mindössze csak a konyhádat kell átrendezned kicsit. Mutatjuk, hogyan!

Először is: szelektálj!

Minden előre elkészített, szódiummal és cukorral teli ételt dobj ki! A cukortartalmú müzliknek, zacskós leveseknek, üveges salátaszószoknak menniük kell. Ez azért jó, mert egyáltalán nem tudsz elcsábulni később – ha rossz napod van, nem vár otthon rögtön a cukros müzli, így muszáj lesz gyümölcsökkel enyhítened az édességvágyadat.

Nagyon kevesen vagyunk, akiknek ilyenkor lenne annyi lelkiereje, hogy felöltözzön és lemenjen a boltba valami nasiért. Az összes egészséges ételt szemmagasságba tedd, hogy ezek legyenek az elsők, amiket meglátsz, ha megéhezel.

