Ez történik a gyermekeddel és a te testeddel, ha minden nap megölelitek egymást

Mindenki tudja, milyen jól esik egy meleg, őszinte ölelés, de talán kevesen gondolták át, hogy ez az egyszerű gesztus milyen mély hatással van mind a testi, mind a lelki egészségünkre. A gyermek és a szülő közötti rendszeres ölelés nemcsak érzelmi, hanem biológiai szempontból is jelentős hatással bír.

A szeretet ereje

Az oxitocin, melyet gyakran „szeretethormonnak” neveznek, kiemelten felelős az ölelés alatt tapasztalt boldogságérzetért. Amikor megöleljük szeretteinket, szervezetünk szinte azonnal megkezdődik ezeknek a vegyületeknek a termelése, ami csökkenti a stresszhormonok, például a kortizol szintjét, és ezzel egyidejűleg nyugtató hatást gyakorol az idegrendszerre.

