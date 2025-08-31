Ez történik a gyermekeddel és a te testeddel, ha minden nap megölelitek egymást
Ez történik a gyermekeddel és a te testeddel, ha minden nap megölelitek egymást

Farkas Izabella
2025.08.31.

Mindenki tudja, milyen jól esik egy meleg, őszinte ölelés, de talán kevesen gondolták át, hogy ez az egyszerű gesztus milyen mély hatással van mind a testi, mind a lelki egészségünkre. A gyermek és a szülő közötti rendszeres ölelés nemcsak érzelmi, hanem biológiai szempontból is jelentős hatással bír.

A szeretet ereje

Az oxitocin, melyet gyakran „szeretethormonnak” neveznek, kiemelten felelős az ölelés alatt tapasztalt boldogságérzetért. Amikor megöleljük szeretteinket, szervezetünk szinte azonnal megkezdődik ezeknek a vegyületeknek a termelése, ami csökkenti a stresszhormonok, például a kortizol szintjét, és ezzel egyidejűleg nyugtató hatást gyakorol az idegrendszerre.

