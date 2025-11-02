Ételek, amik rákot okozhatnak – és mindennap találkozol velük

A mikróban pattogó popcorn hangjánál kevés vidámabb dolog van, főleg, ha már bekészítetted a kedvenc filmedet, és csak azt várod, hogy felvedd a pozíciót a kanapén. Van azonban egy rossz hírünk: a popcorn zacskóját egy PFOA nevű anyaggal vonják be.



Ez ugyanaz a toxin, amit a teflonban is találsz. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy ez az anyag felmelegítve a kísérleti állatokban növelte a rák kialakulásának kockázatát.

Ahogyan a teflon serpenyőt sem használod, ha összekarcolódott, úgy a popcornos zacskóval is érdemes óvatosnak lenni, és talán jobb áttérni a jó öreg serpenyős módszerre.



