Ételek, amik rákot okozhatnak – és mindennap találkozol velük

A daganatos megbetegedések még mindig életünk egyik legnagyobb félelmei közé tartoznak. Noha az orvostudomány fejlődik, és egyre jobb esélyük van a túlélésre a rákos betegeknek is, a sejtburjánzás még mindig a vezető halálokok között van. Bár a rák kialakulása számos tényezőn, például biológiai hajlamon is múlik, azért nem baj, ha nem segíted elő még te is a betegség kialakulását. Az alábbiakban hét olyan dolog következik, ami növelheti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát, így jobb óvatosnak lenni velük. Vigyázz magadra!