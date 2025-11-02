Ételek, amik rákot okozhatnak – és mindennap találkozol velük
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Ételek, amik rákot okozhatnak –...

Ételek, amik rákot okozhatnak – és mindennap találkozol velük

Zabolai Margit
Írta 2025.11.02.

A daganatos megbetegedések még mindig életünk egyik legnagyobb félelmei közé tartoznak. Noha az orvostudomány fejlődik, és egyre jobb esélyük van a túlélésre a rákos betegeknek is, a sejtburjánzás még mindig a vezető halálokok között van. Bár a rák kialakulása számos tényezőn, például biológiai hajlamon is múlik, azért nem baj, ha nem segíted elő még te is a betegség kialakulását. Az alábbiakban hét olyan dolog következik, ami növelheti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát, így jobb óvatosnak lenni velük. Vigyázz magadra!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/7 Feldolgozott húsok

Tanulmányok kimutatták, hogy akik több feldolgozott húst esznek, azok nagyobb eséllyel korábban halnak meg keringési rendellenességben, vagy akár rákban is.

A feldolgozott húsokat teljesen kiiktatni persze nem egyszerű, de kutatók szerint, ha a napi limitet 20 gramm alatt tartod, akkor azzal már megnövelheted az esélyeidet a hosszabb és boldogabb életre.

2/7 Zacskós popcorn

A mikróban pattogó popcorn hangjánál kevés vidámabb dolog van, főleg, ha már bekészítetted a kedvenc filmedet, és csak azt várod, hogy felvedd a pozíciót a kanapén. Van azonban egy rossz hírünk: a popcorn zacskóját egy PFOA nevű anyaggal vonják be.

Ez ugyanaz a toxin, amit a teflonban is találsz. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy ez az anyag felmelegítve a kísérleti állatokban növelte a rák kialakulásának kockázatát.
Ahogyan a teflon serpenyőt sem használod, ha összekarcolódott, úgy a popcornos zacskóval is érdemes óvatosnak lenni, és talán jobb áttérni a jó öreg serpenyős módszerre.

Olvass még a témában

3/7 Krumplichips

A krumplichipset extrém magas hőfokon sütik ki, ennek köszönhetően lesz olyan finom ropogós

Eközben azonban esetleg akrimalid keletkezhet: ez egy mesterséges anyag, amit műanyagokban, eldobható pelenkákban, festékekben is megtalálsz, de például az ivóvíz szűrésére is használják
Megenni azonban nem tanácsos, mivel mérgező, könnyen felszívódó, és potenciálisan rákkeltő anyagról van szó.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Ételek, amik rákot okozhatnak – és mindennap találkozol velük

Ételek, amik rákot okozhatnak – és mindennap találkozol velük
Barátkeresés felnőttként – miért ilyen nehéz, és hol indulj el?

Barátkeresés felnőttként – miért ilyen nehéz, és hol indulj el?
Ez az, amit egy HR-es azonnal kiszúr az önéletrajzodban

Ez az, amit egy HR-es azonnal kiszúr az önéletrajzodban
Ha csomagolni már nem jó: így hasznosítsd újra a karácsonyi csomagolópapírt

Ha csomagolni már nem jó: így hasznosítsd újra a karácsonyi csomagolópapírt
A lyukas fog ragályos. 10 tény, amin még sosem gondolkodtál

A lyukas fog ragályos. 10 tény, amin még sosem gondolkodtál
Miért szakítanak gyakran a párok lakásfelújítás után? 

Miért szakítanak gyakran a párok lakásfelújítás után? 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK