Mutatjuk a legjobb „hajfényesítő" ételeket – mert a hajad a tányérodon múlik
iStock

Mutatjuk a legjobb „hajfényesítő” ételeket – mert a hajad a tányérodon múlik

Nagy Emília
Írta 2025.10.26.

Mindenki álma a csillogó, egészséges hajkorona, amely nem csupán megjelenésünk ékköve, hanem egészségi állapotunk tükre is. Ahhoz, hogy a hajad valóban ragyogjon, nem elég csupán a legdrágább termékeket használni, hanem érdemes a táplálkozásodra is odafigyelni. Az étrended alapvetően képes befolyásolni hajad állapotát, éppen ezért fontos megismerni azokat az ételeket, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatod ki a hajadból.

A hajbarát étrend alapelemei

Aminosavak, vitaminok és ásványi anyagok nélkülözhetetlenek a hajszálak megfelelő növekedéséhez, szerkezetük megerősítéséhez és természetes fényük megőrzéséhez. A keratin, a haj építőanyaga, főként aminosavakból áll, így azok étrendi forrásai hangsúlyos szerephez jutnak a hajápolásban.

Az A-vitamin fontos szerepet játszik a faggyútermelés szabályozásában, ami megakadályozza a fejbőr kiszáradását és elősegíti az egészséges hajszálak növekedését. Ennek természetes forrásai a sárgarépa, a sütőtök és a spenót.

