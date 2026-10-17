Ragacsos a konyhaszekrény ajtaja? Így tisztítsd meg egyszerűen

Szerencsére nem feltétlenül van szükség drága tisztítószerekre: néhány egyszerű lépéssel újra tisztává teheted a szekrényajtókat.

Ha a konyhaszekrény ajtaja tapintásra ragacsos, hiába törlöd át rendszeresen, valószínűleg zsírpára és por keveredett a felületére. A főzés közben felszabaduló zsíros szennyeződés vékony rétegben rakódik le a bútorokon, és idővel egyre nehezebb eltávolítani.

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Miért lesz ragacsos a konyhaszekrény ajtaja?

A főzés és sütés során keletkező zsírpára a konyha különböző felületein, így a szekrényajtókon is lerakódik. Ehhez por és egyéb szennyeződések tapadnak, így idővel makacs, ragacsos bevonat alakul ki. Ez különösen a tűzhely közelében, a felső szekrényeken és a fogantyúk környékén gyakori.

A probléma nem feltétlenül jelenti azt, hogy a bútor felülete károsodott. Sok esetben elegendő az alapos, de kíméletes tisztítás ahhoz, hogy ismét sima tapintású legyen. Olvass még a témában 8 dolog, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak azért megvenni, mert most divatos 4 dolog, amire azért költök pénzt, hogy spóroljak A rendetlenség a kutyádat is stresszelheti? Ezt mondják a szakértők Ne költs a tavaszi otthonodra. Dekortippek abból, ami van

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