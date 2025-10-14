Ezek lesznek 2026 legtrendibb konyhabútor színei
iStock

Ezek lesznek 2026 legtrendibb konyhabútor színei

Schuster Borka
Írta 2025.10.14.

Ahogy az otthondizájn folyamatosan formálódik, a konyhákban is beköszönt egy új színpaletta. A szakértők szerint 2026-ban 5 szín fog különösen kiemelkedni a konyhabútorok terén.

Ahogy az otthondizájn folyamatosan formálódik, a konyhákban is beköszönt egy új színpaletta, amely a hideg minimalizmust leváltja a melegebb, karakteresebb tónusokra. A szakértők szerint 2026-ban 5 szín fog különösen kiemelkedni a konyhabútorok terén. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk ezeket az irányokat, és azt, hogyan alkalmazhatod őket harmonikusan a saját konyhádban.

Moody, földes neutrálisok

A legmarkánsabb trend az úgynevezett moody, földes neutrális paletta térnyerése – például a gomba-szürke (mushroom gray), tompa szürkésbarna vagy tompított zöld árnyalatok dominanciája. Ezek a tónusok egyszerre éreztetnek időtállóságot és természetességet, jól párosíthatók természetes anyagokkal, mint a fa vagy kő. Különösen izgalmas kombináció, ha egy konyhában két szintre bontva — például felső és alsó szekrények eltérő, de egymással harmonizáló árnyalatban — jelennek meg ezek a neutrális tónusok, hogy vizuális mélységet teremtsenek.

