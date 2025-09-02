Innen tudod, hogy pszichopatával van dolgod – Fuss végig a jeleken!

Innen tudod, hogy pszichopatával van dolgod – Fuss végig a jeleken!

Schuster Borka
Írta 2025.09.02.

A pszichopatákra általában kegyetlen gyilkosokként gondolunk, pedig nagyon sokan köztünk járnak, sőt sikeres életet élnek. A magas rangú vállalati vezetők hajlamosak pszichopata vonásokat mutatni, de nem minden gonosz főnök pszichopata. A potenciális pszichopaták standard szűrővizsgálata a Hare Psychopathy Checklist.

A pszichopatáknak sok olyan tulajdonsága van, amely vezetői pozícióba segítheti őket, például a félelem nélküliség, a domináns viselkedés és a stresszel szembeni immunitás.

Nem meglepő, hogy a pszichopaták nagyobb arányban fordulnak elő a vezérigazgatók között. A Bond Egyetem pszichológusa, Nathan Brooks 2016-os tanulmánya szerint a vezérigazgatók 3-21%-a valószínűleg pszichopata. A Fortune 2021-ben megállapította, hogy az Egyesült Államokban a vállalati felsővezetők 12%-a mutat pszichopata vonásokat.  Valójában a legtöbb embernél megfigyelhető a pszichopátia néhány tünete – felszínesség, felületesség, promiszkuitás stb. -, de ettől még nem lesz pszichopata. 

Az alaptesztet te is megcsinálhatod

A potenciális pszichopaták standard szűrővizsgálata a Hare Psychopathy Checklist. A teszt során egy klinikus interjút készít egy potenciális pszichopatával, és 20 kritérium alapján pontozza őt, mint például a „promiszkuzív szexuális viselkedés” vagy az „impulzivitás”. Minden egyes kritériumra az alany egy 3 pontos skálán kap rangsort: (0 = a tétel nem vonatkozik rá, 1 = a tétel valamelyest vonatkozik rá, 2 = a tétel határozottan vonatkozik rá). A pontszámokat összeadják, így egy nullától 40-ig terjedő skálán kap a vizsgált személy eredményt. Aki 30 vagy annál magasabb pontszámot ér el, az valószínűleg pszichopata.

A tesztet pszichológusok számára állították össze, de ha kíváncsi vagy, te is elvégezheted, vagy kitöltheted például a főnöködre vonatkozóan, hogy lásd, vajon megerősíti-e a sejtésedet vele kapcsolatban.

Viorel Kurnosov/istockphoto.com

