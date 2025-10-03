„A sugardaddy nem fizetett, ezért megverték” – Polgárőrök mesélnek

Az egyik lelkes önkéntes bácsi elkapott két tinit, akik a falusi tökfesztivál terméseit rugdosták szét. Mivel tudta, hogy jogilag nem tarthatja őket fogva, elengedte őket, de előbb lefotózta és lespriccelte őket hypós vízzel. Nagyon büszke volt magára, de a rendőrök szóltak neki, hogy ezt többet ne tegye, mert megvakíthat valakit.



