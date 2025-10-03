„A sugardaddy nem fizetett, ezért megverték” – Polgárőrök mesélnek

Minden kisvárosnak vannak meglepő titkai, ami egy éjjeli járőrözés során mindig kiderül.
1/10 Bácsi
Az egyik lelkes önkéntes bácsi elkapott két tinit, akik a falusi tökfesztivál terméseit rugdosták szét. Mivel tudta, hogy jogilag nem tarthatja őket fogva, elengedte őket, de előbb lefotózta és lespriccelte őket hypós vízzel. Nagyon büszke volt magára, de a rendőrök szóltak neki, hogy ezt többet ne tegye, mert megvakíthat valakit.
2/10 Jó kutya
Az egyik polgárőr kolléga esküdözött, hogy a kutyájának remek a szimata, ezért lopott tárgyakat kerestettünk vele a kertek mögött. Azok nem lettek meg, de az állat félóra múlva hozott a szájában egy bomló emberi kezet. A rendőrség a mai napig nem tudja, kihez tartozott.
Történt három betörés-kísérlet, három olyan háznál, ahol biztonsági rendszer volt, ezért mind sikertelen volt. Pár nappal később megjelent egy ügynök és egy rakás háztulajdonosra rásózta ezt a biztonsági rendszert. Két nappal később két betörés is volt, mindkét tulaj esküdött, hogy hallották, ahogy a rabló beüti a biztonsági kódot. A tanulság? Soha ne vásárolj biztonsági rendszert ügynöktől.