A titok, amit a Harvard-kutatók is megerősítettek: így hat az alvás az egészségedre

Miért ennyire fontos a pihenés?
A Harvard Medical School egyik nagyszabású kutatása bizonyította, hogy akik rendszeresen rosszul vagy keveset alszanak, sokkal nagyobb eséllyel lesznek szív- és érrendszeri betegek, cukorbetegek, sőt, még az elhízás kockázata is nő.
És nem csak a tested sínyli meg a kialvatlanságot. Az Oxfordi Egyetem kutatói azt találták, hogy a jó minőségű alvás közvetlenül összefügg a mentális egészséggel és a stresszkezeléssel. Alvás közben az agyad „rendet rak”: feldolgozza a nap élményeit, kisimítja a stresszhormonokat, és felkészít a másnapra.
Hogyan fér bele a pihenés a rohanó hétköznapokba?
Nem kell egyből óriási változtatásokban gondolkodnod. Már apró trükkökkel is sokat tehetsz:
- Állíts be fix alvásidőt: Ha lehet, minden nap ugyanakkor feküdj le és kelj fel. A tested imádja a ritmust.
- Alakíts ki esti rutint: Lefekvés előtt tedd le a telefont, olvass, hallgass nyugtató zenét vagy meditálj pár percet.
- Figyelj a környezetre: Sötét, csendes és kényelmes hálószoba – ez a nyugodt alvás három alappillére.
Mozgás + pihenés = szupererő
A tested mozgás és pihenés között találja meg az egyensúlyt. Ha sportolsz, könnyebben alszol el, és mélyebben is alszol. Ha pedig jól kipihented magad, jobban teljesítesz edzésen és a hétköznapokban is.