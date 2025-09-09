Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel lehet rá készülni?
istockphoto.com

Címlap / Időjárás / Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel...

Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel lehet rá készülni?

Arany Inez
Írta 2025.09.09.

Ma Magyarországon, 2025. szeptember 9-én a pollenhelyzetben különösen aktív a parlagfű pollen, amely szeptember elejétől terheli az allergiásokat. Ez a pollenfajta nagy allergén hatású, és sokaknál vált ki súlyos tüneteket ebben az időszakban. Emellett még kisebb mennyiségben megjelenhetnek a késő nyári és őszi időszak pollenjei, például a libatopfélék pollenjei, de ezek jelenléte már jóval visszafogottabb.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A mai napra jellemző tünetek között gyakori a szem- és orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés, torokkaparás és akár a légszomj érzése is, különösen parlagfű allergiásoknál. Az erős légzőszervi irritáció miatt fáradtság és koncentrációzavar is előfordulhat.

A védekezéshez a következő tanácsokat érdemes megfogadni:

  • Kerüld a hosszabb szabadtéri tartózkodást napközben, különösen szeles időben és délelőtt 10 és délután 4 óra között, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
  • Használj orrsprayt és antihisztamin tartalmú gyógyszereket a tünetek enyhítésére, de ezek szedéséről mindig egyeztess az orvosoddal.
  • Otthon és az autóban tartsd zárva az ablakokat, és lehetőleg használj légszűrőt, ha van rá lehetőség.
  • Este zuhanyozz meg, moss hajat, hogy a szabadban megült polleneket eltávolítsd.
  • Viselj napszemüveget a kinti szél miatt, így csökkentheted a szem iritációját.

Összességében ma a parlagfű pollen dominál, így aki erre allergiás, annak nagyobb odafigyelést igényel a tünetek kezelése és a pollenexpozíció csökkentése. Más pollenek jelenléte minimális, de a szél és az időjárás függvényében azok is okozhatnak enyhébb allergiás reakciókat.

Mások ezeket olvassák

Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK