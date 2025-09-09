Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel lehet rá készülni?

Ma Magyarországon, 2025. szeptember 9-én a pollenhelyzetben különösen aktív a parlagfű pollen, amely szeptember elejétől terheli az allergiásokat. Ez a pollenfajta nagy allergén hatású, és sokaknál vált ki súlyos tüneteket ebben az időszakban. Emellett még kisebb mennyiségben megjelenhetnek a késő nyári és őszi időszak pollenjei, például a libatopfélék pollenjei, de ezek jelenléte már jóval visszafogottabb.

A mai napra jellemző tünetek között gyakori a szem- és orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés, torokkaparás és akár a légszomj érzése is, különösen parlagfű allergiásoknál. Az erős légzőszervi irritáció miatt fáradtság és koncentrációzavar is előfordulhat.

A védekezéshez a következő tanácsokat érdemes megfogadni:

Kerüld a hosszabb szabadtéri tartózkodást napközben, különösen szeles időben és délelőtt 10 és délután 4 óra között , amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.

, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb. Használj orrsprayt és antihisztamin tartalmú gyógyszereket a tünetek enyhítésére, de ezek szedéséről mindig egyeztess az orvosoddal.

Otthon és az autóban tartsd zárva az ablakokat, és lehetőleg használj légszűrőt, ha van rá lehetőség.

Este zuhanyozz meg, moss hajat, hogy a szabadban megült polleneket eltávolítsd.

Viselj napszemüveget a kinti szél miatt, így csökkentheted a szem iritációját.