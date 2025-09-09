Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel lehet rá készülni?

A mai napra jellemző tünetek között gyakori a szem- és orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés, torokkaparás és akár a légszomj érzése is, különösen parlagfű allergiásoknál. Az erős légzőszervi irritáció miatt fáradtság és koncentrációzavar is előfordulhat.
A védekezéshez a következő tanácsokat érdemes megfogadni:
- Kerüld a hosszabb szabadtéri tartózkodást napközben, különösen szeles időben és délelőtt 10 és délután 4 óra között, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
- Használj orrsprayt és antihisztamin tartalmú gyógyszereket a tünetek enyhítésére, de ezek szedéséről mindig egyeztess az orvosoddal.
- Otthon és az autóban tartsd zárva az ablakokat, és lehetőleg használj légszűrőt, ha van rá lehetőség.
- Este zuhanyozz meg, moss hajat, hogy a szabadban megült polleneket eltávolítsd.
- Viselj napszemüveget a kinti szél miatt, így csökkentheted a szem iritációját.
Összességében ma a parlagfű pollen dominál, így aki erre allergiás, annak nagyobb odafigyelést igényel a tünetek kezelése és a pollenexpozíció csökkentése. Más pollenek jelenléte minimális, de a szél és az időjárás függvényében azok is okozhatnak enyhébb allergiás reakciókat.
