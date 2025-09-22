„A férjem nem akart dolgozni, én tartottam el a családot” – 5 pénz probléma, ami váláshoz vezetett

„Nem tudok felidézni egy beszélgetést sem, ami nem a pénzről szólt. Mindegy, ha elmentünk valahová, ha beültünk valahová enni, csak arról beszéltünk, hogy mennyibe kerül ez, és hogy mik azok a dolgok, amiket nem engedhetünk meg magunknak a jövőben.



Két lábon járó költségvetésként éltünk, és ez hihetetlenül fárasztóvá tette a kapcsolatunkat.



Végül úgy döntöttem, hogy ki kell lépnem a házasságomból, mert nem volt benne szeretet vagy szenvedély, csak pénzügyi nyomás.” – Casey, 34.



