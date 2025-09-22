„A férjem nem akart dolgozni, én tartottam el a családot” – 5 pénz probléma, ami váláshoz vezetett
„A férjem nem akart dolgozni, én tartottam el a családot” – 5 pénz probléma, ami váláshoz vezetett

Gondolnád, hogy az egyik leggyakoribb válóok a pénz? Pedig így igaz! Bármennyire távol is áll a szerelem romantikus gondolatától, sok kapcsolatot őröl fel a pénz körüli vita. A Women’s Health cikkében őszintén szólaltak meg azok, akiknek a fránya anyagiak miatt futott zátonyra az életre szólónak hitt szerelme.

1/5 Nem volt pénz, nem volt szerelem

„A férjemmel még egy párkapcsolati szakértőhöz is elmentünk, hogy megpróbáljuk megmenteni a házasságunkat. Egyfolytában veszekedtünk. Amikor a terapeuta megkérdezte, hogy mi az, amin össze szoktunk kapni, egyszerre vágtuk rá: a pénz. Egyszerre bocsátottak el mindkettőnket a munkahelyünkről, és átmenetileg minimálbérért kellett állást vállalnunk. A számlákat is alig tudtuk kifizetni, és ez lassan felőrölt minket.

Nem tudtuk helyrehozni a házasságunkat, mert folyton a pénz miatt veszekedtünk.” – Tracey, 31.

2/5 Minden a pénzről szólt

„Nem tudok felidézni egy beszélgetést sem, ami nem a pénzről szólt. Mindegy, ha elmentünk valahová, ha beültünk valahová enni, csak arról beszéltünk, hogy mennyibe kerül ez, és hogy mik azok a dolgok, amiket nem engedhetünk meg magunknak a jövőben.

Két lábon járó költségvetésként éltünk, és ez hihetetlenül fárasztóvá tette a kapcsolatunkat.

Végül úgy döntöttem, hogy ki kell lépnem a házasságomból, mert nem volt benne szeretet vagy szenvedély, csak pénzügyi nyomás.” – Casey, 34.

3/5 Adósságba hajszoltam magunkat

„Az egekbe tornáztam a hitelkáryta-tartozásainkat. Titokban boltkóros voltam, és akkor buktam le, amikor a behajtók otthon is hívogatni kezdtek.

A férjem sosem nézte meg a hitelkártya-számlákat, így fogalma sem volt róla, hogy mibe kevertem. Amikor meglátta, hogy mekkora adósságot halmoztam fel, azonnal beadta a válókeresetet.” – Marissa, 42.

