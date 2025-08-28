Őszi tisztítókúra: 3 smoothie recept a tökéletes reggelekhez

Az őszi tisztítókúra nemcsak az egészségünk megőrzése érdekében javasolt, hanem azért is, mert segít megszabadulni a nyár során felhalmozódott felesleges méreganyagoktól, így testünk újjáéledve, frissen készülhet fel a téli hónapokra.
Az őszi smoothie-k különösen jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy kihasználjuk a szezonális alapanyagok adta előnyöket. Az almák, körték, sütőtök, sárgarépa és a különféle bogyós gyümölcsök mind-mind olyan tápanyagforrások, amelyekből érdemes meríteni.
Alma-sütőtök smoothie
A sütőtök és az alma ízei tökéletes harmóniában vannak egymással, így egy finom és krémes smoothie alapanyagai lehetnek. Ezek az összetevők nemcsak finomak, hanem rendkívül gazdagok antioxidánsokban és rostokban, segítve így az emésztést és az immunrendszer erősítését.
Hozzávalók:
- 240 g sütőtökpüré
- 1 nagy alma (kb. 200 g), meghámozva, felkockázva
- 240 ml mandulatej
- 1 g fahéj (kb. ½ teáskanál)
- 1 csipet (kb. 0,2 g) szerecsendió
- 15 g méz (kb. 1 evőkanál)
- 4–5 jégkocka (ízlés szerint)
Minden hozzávalót tegyünk a turmixgépbe, és turmixoljuk simára. Az ízesítéshez adjunk még mézet, ha szükséges.