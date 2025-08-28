Őszi tisztítókúra: 3 smoothie recept a tökéletes reggelekhez
istockphoto.com

Őszi tisztítókúra: 3 smoothie recept a tökéletes reggelekhez

Farkas Izabella
Írta 2025.08.28.

Az ősz beköszöntével nemcsak a természet változik, hanem szervezetünk is igényel némi megújulást. Az évnek ebben a szakaszában különösen fontos, hogy odafigyeljünk az egészségünkre, és megadjuk a testünknek a szükséges tápanyagokat, amelyek segítik a sejtek regenerálódását és az immunrendszer erősítését. A szezonális gyümölcsök és zöldségek kiváló alapanyagai lehetnek egy tisztítókúrának, és tökéletesen alkalmasak arra, hogy ízletes smoothie formájában fogyasszuk őket.

Az őszi tisztítókúra nemcsak az egészségünk megőrzése érdekében javasolt, hanem azért is, mert segít megszabadulni a nyár során felhalmozódott felesleges méreganyagoktól, így testünk újjáéledve, frissen készülhet fel a téli hónapokra.

Az őszi smoothie-k különösen jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy kihasználjuk a szezonális alapanyagok adta előnyöket. Az almák, körték, sütőtök, sárgarépa és a különféle bogyós gyümölcsök mind-mind olyan tápanyagforrások, amelyekből érdemes meríteni.

Alma-sütőtök smoothie

istockphoto.com

A sütőtök és az alma ízei tökéletes harmóniában vannak egymással, így egy finom és krémes smoothie alapanyagai lehetnek. Ezek az összetevők nemcsak finomak, hanem rendkívül gazdagok antioxidánsokban és rostokban, segítve így az emésztést és az immunrendszer erősítését.

Hozzávalók:

  • 240 g sütőtökpüré
  • 1 nagy alma (kb. 200 g), meghámozva, felkockázva
  • 240 ml mandulatej
  • 1 g fahéj (kb. ½ teáskanál)
  • 1 csipet (kb. 0,2 g) szerecsendió
  • 15 g méz (kb. 1 evőkanál)
  • 4–5 jégkocka (ízlés szerint)

Minden hozzávalót tegyünk a turmixgépbe, és turmixoljuk simára. Az ízesítéshez adjunk még mézet, ha szükséges.

