Ez a szín hódítja meg az őszi divatot – már minden influenszer ebben van

Amikor őszről beszélünk, az évszak színei között találhatók a föld árnyalatai, a mélyvörösök, a mustársárgák és a méregzöldek. Az idei szezon egyik legkiemelkedőbb színe azonban a terrakotta. Ez a hangulatos, meleg árnyalat tökéletesen passzol az őszi környezethez, és a divatvilág legnagyobb nevei is számítanak rá ebben az évben.

Az őszi divatban a meleg tónusoké a főszerep

Az influenszer kultúra megjelenése óta pontosan tudjuk, mely trendeket fogadta el és melyeket utasította el a divatvilág közössége. Idén ősszel a terrakotta uralja a palettát, és nem véletlenül. Ez a szín nem csupán megnyugtató, hanem bármilyen ruhadarabnak eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz.

A terrakotta titka a sokoldalúság

A terrakotta különlegessége abban rejlik, hogy könnyen kombinálható más árnyalatokkal, így egyszerre lehet visszafogott vagy drámai, attól függően, hogy milyen stílust szeretnénk elérni. Ez a szín megjelenhet kabátok, kötött pulóverek, kiegészítők formájában, de akár sminkben vagy lakberendezési tárgyakon is.

Egy terrakotta színű kabát például szinte bármilyen ruhadarabbal párosítható; legyen szó akár egy semleges színű alapdarabról, mint a fehér vagy a sötétkék farmer. A föld színeivel harmonizáló terrakotta nagyszerűen illik a hétköznapi és elegáns megjelenésekhez is, így a melegebb napokon és a hűvösebb estén is remekül helytáll.

