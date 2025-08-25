Ez a szín hódítja meg az őszi divatot – már minden influenszer ebben van

Az őszi divatban a meleg tónusoké a főszerep
Az influenszer kultúra megjelenése óta pontosan tudjuk, mely trendeket fogadta el és melyeket utasította el a divatvilág közössége. Idén ősszel a terrakotta uralja a palettát, és nem véletlenül. Ez a szín nem csupán megnyugtató, hanem bármilyen ruhadarabnak eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz.
A terrakotta titka a sokoldalúság
A terrakotta különlegessége abban rejlik, hogy könnyen kombinálható más árnyalatokkal, így egyszerre lehet visszafogott vagy drámai, attól függően, hogy milyen stílust szeretnénk elérni. Ez a szín megjelenhet kabátok, kötött pulóverek, kiegészítők formájában, de akár sminkben vagy lakberendezési tárgyakon is.
Egy terrakotta színű kabát például szinte bármilyen ruhadarabbal párosítható; legyen szó akár egy semleges színű alapdarabról, mint a fehér vagy a sötétkék farmer. A föld színeivel harmonizáló terrakotta nagyszerűen illik a hétköznapi és elegáns megjelenésekhez is, így a melegebb napokon és a hűvösebb estén is remekül helytáll.
Mások ezeket olvassák