Ezekkel az őszi körömszínekkel egyszerre leszel merész és klasszikus

Az új klasszikus a bordó
A bordó szín talán sosem megy ki a divatból, mégis minden ősszel visszatér újabb és újabb kavalkád formájában. Az idei évben ezt a klasszikus színt a még mélyebb, gazdagabb árnyalatok dominálják, amik elegánssá és kifinomulttá varázsolják megjelenésed.
Lágy tónusain keresztül különösen szépen mutat a különböző bőrtónusokon, és bármilyen öltözékhez tökéletesen passzol, legyen az egy munkahelyi viselet vagy egy romantikus randevú.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»