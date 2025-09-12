Ezekkel az őszi körömszínekkel egyszerre leszel merész és klasszikus
Ezekkel az őszi körömszínekkel egyszerre leszel merész és klasszikus

Nagy Emília
Írta 2025.09.12.

Az ősz beköszöntével nem csak a ruhatárunkban cserélhetjük le a nyári színeket, hanem a körmeink is új árnyalatokkal gazdagodhatnak. Az idei szezon különösen izgalmas stílusjegyeket hoz a körömdivatba, amelyek egyszerre lehetnek visszafogottak és merészek, diszkrétek és feltűnők.

Az új klasszikus a bordó

A bordó szín talán sosem megy ki a divatból, mégis minden ősszel visszatér újabb és újabb kavalkád formájában. Az idei évben ezt a klasszikus színt a még mélyebb, gazdagabb árnyalatok dominálják, amik elegánssá és kifinomulttá varázsolják megjelenésed.

Lágy tónusain keresztül különösen szépen mutat a különböző bőrtónusokon, és bármilyen öltözékhez tökéletesen passzol, legyen az egy munkahelyi viselet vagy egy romantikus randevú.

