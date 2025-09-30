Ha októberben elkezded a 6/18-as böjtöt, karácsonyra ilyen rengeteg egészségügyi előnye lesz

A böjtölés jól ismert gyakorlata mostanában újra reflektorfénybe került, köszönhetően a különféle modern táplálkozási trendeknek, amelyek célja nem csupán a test alakja és formája feletti kontroll visszanyerése, de az általános egészség javítása is. Az intermittent fasting, magyarul időszakos böjtölés, különösen a 6/18-as módszer az egyik legnépszerűbb változata. De mi pontosan ez a 6/18-as böjt, és miért érdemes belevágni októberben, hogy karácsonyra már élvezhesd az előnyeit?

Mi az a 6/18-as böjt?

A 6/18-as böjt abban különbözik más böjtölési formáktól, hogy szigorúan megszabja, mikor lehet enni és mikor kell tartózkodni az étkezéstől. Ez a módszer azt jelenti, hogy mindössze 6 órád van naponta, hogy elfogyaszd az étkezéseidet, míg a maradék 18 órában nem vehetsz magadhoz semmiféle kalóriát tartalmazó ételt vagy italt.

Ez a fajta időzítés segíthet a testnek, hogy megkezdje az önmegújítást, amely során a méreganyagok távoznak, és sejtjeid regenerálódnak. Az étkezési ablakot általában dél és este hat óra között szokták javasolni, de az egyéni preferenciák szerint variálható, mindaddig, amíg a 6 órás szabályt betartod.

