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Nyílt levél a férjeknek, akik szerint a feleségük „unalmas” lett, mióta anya
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Nyílt levél a férjeknek, akik szerint a feleségük „unalmas” lett, mióta anya

Schuster Borka
Írta 2026.10.18.
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Könnyű kívülről azt látni, hogy valaki már nem olyan, mint régen – de vajon tényleg a feleségetek változott meg, vagy inkább a körülmények, amiket ti teremtettetek? Schuszter Borka őszinte levele azoknak a férjeknek szól, akik szerint párjuk „unalmas lett", mióta anya.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Kedves férjek, akik szerint a feleségetek „unalmas lett”, mióta anya,

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lehet, hogy van egy rossz hírem: nem biztos, hogy a feleségetek személyisége változott meg ennyire. Lehet, hogy az egész – tudom, hogy kemény lesz, fogjátok meg a kezem, miközben ezt mondom – miattatok van!

Gondoltatok már rá (persze, hogy nem gondoltatok!), hogy lehet, hogy szerencsétlen nő sokkal izgalmasabb, naprakészebb és összeszedettebb lenne, ha nem neki kellene egyedül fejben vinnie a komplett háztartást?

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Könnyű kívülről azt látni, hogy valaki már nem olyan, mint régen. Régen spontán volt, most előre meg kell néznie, mikor van a gyereknek úszás. Régen órákig tudtatok beszélgetni bármiről, most fél mondat után közli, hogy „várj, ezt fel kell írnom, mert elfelejtem”. Régen volt kedve beülni valahova egy italra, most azt számolgatja, van-e otthon mosószer, mit kell venni vacsorára, mikor kell időpontot kérni a gyereknek, és mikor kell befizetni az óvodai programot.

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