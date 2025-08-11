5 cipőfazon, amit ne tegyél el a szekrény mélyére – nyár után is szuperül kihasználhatók

5 cipőfazon, amit ne tegyél el a szekrény mélyére – nyár után is szuperül kihasználhatók
unsplash.com / Evelyn Verdín

Fehér Dia
Írta 2025.08.11.

Az ősz lassan belépőre vár a backstage-ben, mi pedig már elgondolkodunk rajta, mit pakoljunk el a nyár végén, és mi maradhat velünk még egy darabig. Ha cipőkről van szó, hajlamosak vagyunk túlbuzgón elcsomagolni a „nyári darabokat”, pedig sok fazon simán továbbviszi a szezont – csak jól kell kombinálni őket.

Most mutatok 5 olyan stílusos cipőfazon, amit nemcsak hogy kár lenne eltenni a szekrény mélyére, de valójában őszi alapdarabbá is válhatnak. Ráadásul minden darabhoz adok néhány outfit tippet is, hogy egyértelmű legyen: ezekre igenis szükséged lesz szeptember után is.

1. Loafer – az őszi smart casual koronázatlan királynője

A loafer tipikusan az a darab, amit nyáron mezítláb, ősszel pedig stílusos zoknival is simán hordhatsz. Kényelmes, elegáns, és pont annyira határozott, amennyire az átmeneti szezon megkívánja.

Hogyan hordd ősszel?

  • Vékony, bordázott zoknival és rakott szoknyával – kicsit iskoláslány vibe, de a felnőtt, fashionista módon.
  • Szövetnadrággal és inggel vagy garbóval – ha munkahelyi outfitekhez keresel kényelmes, de stílusos megoldást.
  • Farmerral és oversize blézerrel – a klasszikus „nem akartam túl sokat, de mégis menő vagyok” look.

Extra tipp: Egy fényes fekete vagy krém színű loafer arany csattal ősszel különösen sokféleképp variálható – simán feldob egy egyszerű outfitet is.

