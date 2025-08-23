A nyár végén gyakoribbak a pánikrohamok – ez az oka
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Lélek / A nyár végén gyakoribbak a pánikrohamok...

A nyár végén gyakoribbak a pánikrohamok – ez az oka

Farkas Izabella
Írta 2025.08.23.

A nyár végének közeledtével sokan szembesülnek azzal, hogy a pánikrohamok, amit talán addig sikeresen kordában tartottak, egyre gyakrabban jelentkeznek. De vajon miért épp ebben az időszakban szaporodnak meg ezek a szorongásos epizódok, és mi lehet az oka annak, hogy az ilyenkor felgyülemlő feszültségére nehezebben találunk megoldást?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az évszakváltás hatása az érzelmi stabilitásra

A nyár vége és az ősz kezdete egy különleges és átmeneti időszakot jelent mind a természet, mind az emberek életében. A hosszú, napfényes napok után sokan éreznek egyfajta nyomást és szomorúságot, amely nemcsak a természetes fény csökkenése, hanem a nyári szabadságok végét jelző rutin visszatérése miatt is alakulhat ki.

Amint az ősz közeledik, a váltás az emberek mentális és érzelmi állapotára is hatással van. A napfényes órák száma csökken, ami különösen érzékenyen érintheti azokat, akik amúgy is hajlamosak a depressziós epizódokra. A természetes fény csökkenése hatással lehet az emberi szervezetre, befolyásolva a melatonin és a szerotonin szintjét, melyek közvetlenül kihatnak a hangulatra.

Visszatérés a mindennapi stresszbe

A nyár gyakran egyenlő a pihenéssel és meneküléssel a mindennapi élet stresszei elől. Az iskolai, munkahelyi kötelezettségek, valamint az élet más stresszorai ilyenkor háttérbe szorulnak. Azonban amint visszatérünk a rutinba, a pánikrohamok is újult erővel jelentkezhetnek.

Mások ezeket olvassák

Ezek a mindennapi kihívások és stresszforrások újra felbukkannak, ami különösen feszültséget generálhat azokban az emberekben, akik még nem állnak teljesen készen a stressz ismételt kezelésére. A hirtelen felgyülemlő feladatok és kötelezettségek, valamint az az érzés, hogy ismét a mókuskerék részeivé váltunk, további szorongást kelthet.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Mézga család, Pompom meséi – Kultikus régi rajzfilmsorozatok

Mézga család, Pompom meséi – Kultikus régi rajzfilmsorozatok
„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból

„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból
5+1 copf ötlet év elejére, ha már unod a hétköznapi frizurákat

5+1 copf ötlet év elejére, ha már unod a hétköznapi frizurákat
„Anya, mintha egy kicsit kevésbé lennél kövér.” Vicces és ártatlan mondatok gyerekektől

„Anya, mintha egy kicsit kevésbé lennél kövér.” Vicces és ártatlan mondatok gyerekektől
December 9. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik

December 9. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik
Ayurvéda: ekkor lesznek alvási problémáid és így segítheted a jó alvást

Ayurvéda: ekkor lesznek alvási problémáid és így segítheted a jó alvást
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK