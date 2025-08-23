A nyár végén gyakoribbak a pánikrohamok – ez az oka

Az évszakváltás hatása az érzelmi stabilitásra
A nyár vége és az ősz kezdete egy különleges és átmeneti időszakot jelent mind a természet, mind az emberek életében. A hosszú, napfényes napok után sokan éreznek egyfajta nyomást és szomorúságot, amely nemcsak a természetes fény csökkenése, hanem a nyári szabadságok végét jelző rutin visszatérése miatt is alakulhat ki.
Amint az ősz közeledik, a váltás az emberek mentális és érzelmi állapotára is hatással van. A napfényes órák száma csökken, ami különösen érzékenyen érintheti azokat, akik amúgy is hajlamosak a depressziós epizódokra. A természetes fény csökkenése hatással lehet az emberi szervezetre, befolyásolva a melatonin és a szerotonin szintjét, melyek közvetlenül kihatnak a hangulatra.
Visszatérés a mindennapi stresszbe
A nyár gyakran egyenlő a pihenéssel és meneküléssel a mindennapi élet stresszei elől. Az iskolai, munkahelyi kötelezettségek, valamint az élet más stresszorai ilyenkor háttérbe szorulnak. Azonban amint visszatérünk a rutinba, a pánikrohamok is újult erővel jelentkezhetnek.
Mások ezeket olvassák
Ezek a mindennapi kihívások és stresszforrások újra felbukkannak, ami különösen feszültséget generálhat azokban az emberekben, akik még nem állnak teljesen készen a stressz ismételt kezelésére. A hirtelen felgyülemlő feladatok és kötelezettségek, valamint az az érzés, hogy ismét a mókuskerék részeivé váltunk, további szorongást kelthet.