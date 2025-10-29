Látványosan lefogyott ez az amerikai nő növényi étrenddel

Hazánkba még csak most kezd begyűrűzni a növényi étrend, és bizony nem osztatlan a sikere – de ez nem is olyan meglepő.

Amióta csak az eszemet tudom, azt hallottam és olvastam mindenhol, hogy a „szénhidrát rossz”, ha fogyni akarunk, akkor bizony ebből a makróból kell a legkevesebbet fogyasztanunk. Ez annyira beleégett a köztudatba, hogy jó ideig eszembe se jutott megkérdőjelezni. Úgyhogy, amikor fogyni szerettem volna, arra törekedtem, hogy kevés szénhidrátot egyek, ellenben a zsírfogyasztással kapcsolatosan nem szabtam komolyabb határt.

Az eredmény persze az volt, hogy folyton éhes voltam és alig-alig fogytam valamit, azt is időszakosan. Igazából már el is fogadtam, hogy „úgy maradok”, ahogy vagyok, mert valójában csak 3-4 kiló volt az, amitől meg akartam szabadulni és úgy gondoltam, ennyivel azért együtt lehet élni. Nem akartam, hogy a diétáról szóljon az életem. Aztán egy betegség kapcsán jobban elkezdtem foglalkozni az étrenddel, az életmóddal, és így kerültem közelebb a növényi étrendhez.

Ezek után szinte már random módon jött velem szembe a tény, hogy a zsírban több mint kétszer annyi kalória található, mint a fehérjében, vagy éppen a szénhidrátban. Akkor miért is utóbbiból akarunk mindenáron kevesebbet fogyasztani?

A növényi étrend típusai

Végül pedig később, a célzott tanulmányaim során realizáltam, hogy a szénhidrátból származó energiát sokkal könnyebben használjuk fel, ellenben jóval kevésbé raktározzuk, mint ahogy azt elhitették velünk. Persze, ez addigra már tapasztalat is volt. Mire hivatalosan is elkezdtem tanulni a növényi étrendről, addigra már évek óta a követelményeinek megfelelően étkeztem.

A növényi étrend alapja az, hogy csak és kizárólag növényeket fogyasztunk.

Nem eszünk tejet és tejtermékeket, tojást, de húst sem. Azonban magának a növényi étrendnek is vannak altípusai, pl. akadnak olyanok, akik csak gyümölcsöket esznek, mások csak nyers ételeket, megint mások a vegán vonalat (állatjóléti szempontokat) részesítik előnyben, nem nyom olyan sokat a latban az egészségük.

Ha azonban a betegségmegelőzés, a gyógyulás, valamint a fogyás is cél, akkor elengedhetetlen, hogy a teljes értékűségre törekedjünk. Ez azt jelenti, hogy az ételeket minél természetesebb formában, minél inkább feldolgozatlanul fogyasszuk. Miért fontos ez? Mert növényi eredetű a cola és az Oreo keksz is, de egyértelmű, hogy nem ezektől fogunk lefogyni, vagy éppen meggyógyulni…

