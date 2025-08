9 fiatalító frizura, ami az 50 feletti nőknek kimagaslóan jól áll

A kor előrehaladtával a haj textúrája, színe és sűrűsége is változik, amihez frizuránknak is idomulnia kell. Akár fested a hajad, akár természetes őszen hordod, az alábbi tíz frizurával 50 felett is fiatalos maradsz.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1/9 Rövid bubi frufruval Ez a frizura rövid, mégis szépen keretezi az arcot és a frufru jótékonyan rejti el a homlok esetleges ráncait. Könnyű megmosni, karbantartani és „belőni” is, így különösebb erőfeszítés nélkül is stílusosak, sőt, egyenesen vagányak lehetünk vele.



Kapcsolódó: 10 csodaszép frizura a párás időre, szöszösödő hajra

A cikk folytatódik, lapozz!