Nincs mit felvenni? Jöhet a farmer-blézer kombó, amivel bármikor elegánsnak tűnsz

A blézer az, ami minden outfitet egy fokkal komolyabbá tesz. Ha egy pólóra vagy egy egyszerű felsőre húzzuk, máris úgy néz ki, mintha szándékosan, nem pedig kapkodva öltöztünk volna fel. A farmer pedig épp azért jó párja, mert leveszi a blézerről az irodai, túlságosan hivatalos érzetet. Így kapjuk meg azt az elegáns, mégis laza hatást, amit a legtöbben keresünk, amikor nem tudjuk eldönteni, mit vegyünk fel egy munkahelyi ebédre, egy délutáni programra vagy akár egy vacsorára.
Milyen farmert válassz a blézerhez
Nem mindegy, milyen szabású nadrággal párosítod. A egyenes szárú vagy enyhén bővülő farmer a legbiztosabb választás, mert kiegyensúlyozza a blézer vállvonalát, és nem borítja fel az arányokat. A szűk, csípőre simuló darabok is működnek, különösen, ha a blézer hosszabb fazonú, és eltakarja a csípőt.
- Sötétkék, mosott farmer: a legsokoldalúbb, szinte bármilyen színű blézerhez passzol.
- Fehér vagy törtfehér farmer: nyáron és kora ősszel hoz egy könnyedebb hangulatot.
- Széles szárú, magas derekú darab: ha a blézer rövidebb, derékig érő fazon.
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