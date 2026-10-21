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Nincs mit felvenni? Jöhet a farmer-blézer kombó, amivel bármikor elegánsnak tűnsz
Pexels

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Nincs mit felvenni? Jöhet a farmer-blézer kombó, amivel bármikor elegánsnak tűnsz

Kende Kíra
Írta 2026.10.21.
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A farmer-blézer kombináció az egyik legmegbízhatóbb módja annak, hogy reggel öt perc alatt összedobjunk egy olyan szettet, ami sem túl lezser, sem túl ünnepélyes

A blézer az, ami minden outfitet egy fokkal komolyabbá tesz. Ha egy pólóra vagy egy egyszerű felsőre húzzuk, máris úgy néz ki, mintha szándékosan, nem pedig kapkodva öltöztünk volna fel. A farmer pedig épp azért jó párja, mert leveszi a blézerről az irodai, túlságosan hivatalos érzetet. Így kapjuk meg azt az elegáns, mégis laza hatást, amit a legtöbben keresünk, amikor nem tudjuk eldönteni, mit vegyünk fel egy munkahelyi ebédre, egy délutáni programra vagy akár egy vacsorára.

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Milyen farmert válassz a blézerhez

Nem mindegy, milyen szabású nadrággal párosítod. A egyenes szárú vagy enyhén bővülő farmer a legbiztosabb választás, mert kiegyensúlyozza a blézer vállvonalát, és nem borítja fel az arányokat. A szűk, csípőre simuló darabok is működnek, különösen, ha a blézer hosszabb fazonú, és eltakarja a csípőt.

  • Sötétkék, mosott farmer: a legsokoldalúbb, szinte bármilyen színű blézerhez passzol.
  • Fehér vagy törtfehér farmer: nyáron és kora ősszel hoz egy könnyedebb hangulatot.
  • Széles szárú, magas derekú darab: ha a blézer rövidebb, derékig érő fazon.

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