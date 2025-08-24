Nem várt hátrányok a fogyasztó injekciók használatakor

A fogyasztó injekciók – mint amilyen a hazánkban is ismert Ozempic – ígérete elsőre ellenállhatatlan: gyors fogyás, kisebb étvágy, látványos eredmények. De mi történik a felszín alatt? És milyen következményekkel számolhatunk hosszabb távon?

A Virginiai Egyetem 2024 júliusában publikált tanulmánya szerint ezek a fogyasztó hatású gyógyszerek nem önmagukban a kilókat tüntetik el, hanem az izomszövetet is – ez pedig nem pusztán visszahízást eredményezhet, hanem komolyan veszélyeztetheti az egészséget is.

Ami nem látszik a mérlegen, az az izomveszteség

A GLP-1 típusú gyógyszerek, vagyis a „fogyasztó injekciók” nem válogatnak: ha fogysz, akkor az nemcsak zsírból, hanem izomból is történik – ráadásul gyakran drasztikus mértékben. A kutatók szerint az ilyen típusú fogyás akár 25–40%-ban is izomtömegből eredhet, ami jóval több, mint amit természetes úton, öregedéssel vagy tudatos diéta mellett elveszítenénk.

Viszonyításként: egy egészséges felnőtt évente átlagosan nagyjából 0,8%-ot veszít az izomtömegéből – ha nem tesz ellene tudatosan. Egy ilyen gyógyszerrel ez a folyamat a tízszeresére is gyorsulhat. Márpedig az izmok nemcsak a mozgásban vagy éppen az esztétikumban játszanak szerepet: kulcsfontosságúak az anyagcsere szabályozásában, a vércukorszint egyensúlyban tartásában és a csontok védelmében is (különösen változókorba lépő vagy éppen menopauzán átesett nők esetében). Az izomvesztés hosszabb távon akár súlyos egészségügyi következményekkel is járhat, ráadásul hozzájárulhat a gyorsabb hízáshoz: az izomszövet ugyanis több kalóriát éget el a nap folyamán.

Mégis mi okozza az izomvesztést?

Az egyik legfőbb ok az, hogy ezek a gyógyszerek erőteljesen csökkentik az étvágyat, így sokan jóval kevesebb kalóriát visznek be, mint amennyire a testüknek szüksége lenne. Ez önmagában még nem lenne baj – csakhogy a kalóriamegvonás nemcsak a zsírt, hanem az izmokat is „elégeti”. Ráadásul a mellékhatások – fáradtság, hányinger, gyomorpanaszok – sokaknál a mozgás visszaszorulásához is vezetnek, ami csak súlyosbítja az izomveszteséget.

És ez még nem minden: hosszabb távon a túlzott kalóriamegvonás a szív működésére is hatással lehet. Egyes vizsgálatok kimutatták, hogy az injekciók használata mellett csökkenhet a szív által egy összehúzódás során kipumpált vér mennyisége is – ami arra utal, hogy romlik a keringés hatékonysága.

