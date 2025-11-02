Vigyázz: ez az egyik legbiztosabb jele, hogy nem lesz tartós a párkapcsolatod

Ha úgy érzed, hogy rád talált a szerelem, vagy legalábbis találkoztál egy olyan emberrel, aki szimpatikus, és bízol benne, hogy, komolyabbra is fordulhat a kapcsolatotok, az csodálatos érzés lehet. Azonban ha tényleg olyan párkapcsolatra vágysz, ami akár életed végéig is tarthat, de mindenképpen hosszú távra tervezel, akkor egy dologra biztosan szükség lesz. Ha ugyanis hiányzik, akkor szinte garantált, hogy nem lesz tartós a párkapcsolatod. Szerencsére viszont, ha időben észlelitek, dolgozhattok rajta a partnereddel.

A biztonságérzet kulcsfontosságú

Ha azt szeretnéd, hogy hosszú távon jól működjön a párkapcsolatod, egy dolgon feltétlenül gondolkodj el: te és a párod is biztonságban érzitek magatok egymás mellett? Vagy legalább az egyikőtök gyakran szokott gondolni arra, hogy jó-e, ha együtt vagytok? Az első hónapokban teljesen természetes lehet, ha ezen elmélkedtek, idővel viszont ki kell alakulni a biztonságérzetnek. Csak akkor fogtok igazán boldogok lenni egymás mellett, ha elhiszitek, hogy jó helyen vagytok a másik oldalán.

Jelentős szavak és tettek nélkül persze nehéz meghatározni, hogy vajon merre tart a kapcsolatunk, még akkor is, ha alapvetően jól érezzük magunkat a másik mellett.

Ha például már több hónapja randiztok, de még nem került konkrétan szóba, hogy már egy pár vagytok-e, bizony érdemes megbeszélni. Ha mindkettőtöknek komolyak a szándékai, akkor nem lesz semmi gond. Amennyiben viszont csak az egyikőtök tervez hosszú távra, az jobb, ha addig derül ki, amíg a másiknak még nem olyan erősek az érzései.

