Vigyázz: ez az egyik legbiztosabb jele, hogy nem lesz tartós a párkapcsolatod

A biztonságérzet kulcsfontosságú
Ha azt szeretnéd, hogy hosszú távon jól működjön a párkapcsolatod, egy dolgon feltétlenül gondolkodj el: te és a párod is biztonságban érzitek magatok egymás mellett? Vagy legalább az egyikőtök gyakran szokott gondolni arra, hogy jó-e, ha együtt vagytok? Az első hónapokban teljesen természetes lehet, ha ezen elmélkedtek, idővel viszont ki kell alakulni a biztonságérzetnek. Csak akkor fogtok igazán boldogok lenni egymás mellett, ha elhiszitek, hogy jó helyen vagytok a másik oldalán.
Ha például már több hónapja randiztok, de még nem került konkrétan szóba, hogy már egy pár vagytok-e, bizony érdemes megbeszélni. Ha mindkettőtöknek komolyak a szándékai, akkor nem lesz semmi gond. Amennyiben viszont csak az egyikőtök tervez hosszú távra, az jobb, ha addig derül ki, amíg a másiknak még nem olyan erősek az érzései.
Olvass még a témában
Férfiakat kérdeztünk, miért nem akarnak gyereket
„Nagyra nőtt a feje, és már nem bírtam ránézni” – A legbanálisabb indok, ami miatt valaki elvált
„Csak azért lennék nő, hogy megtudjam milyen érzés a sze*” – Férfiak, lennétek nők? 10 sokkoló válasz
Így szeret az ágyban a Skorpió: mély, intenzív és titokzatos