október 17. Hedvig napja Ma: 19°C Holnap: 20°C ☀️
október 17. Hedvig napja Ma: 19°C Holnap: 20°C ☀️
Egyre jobban félek attól, hogy a férjemnek már nem is hiányzom
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Egyre jobban félek attól, hogy a...

Egyre jobban félek attól, hogy a férjemnek már nem is hiányzom

Váradi Petra
Írta 2026.10.17.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A párkapcsolati elhidegülés sokszor nem veszekedésekkel kezdődik, hanem apró változásokkal, amelyek felett könnyű elsiklani, amíg egyszer csak idegennek nem érezzük magunkat a saját kapcsolatunkban.

A bőröndöm még ott állt a bejárati ajtónál, amikor észrevettem, hogy a nappaliban semmi sem változott. A kávésbögréje ugyanott volt, ahol három nappal korábban, induláskor is láttam, a tévé pedig ugyanazon a csatornán ment. Péter fel sem nézett a laptopjából, csak odabiccentett, aztán visszafordult a képernyőhöz. Én pedig ott álltam a szoba közepén, kabátban, és vártam valamit, amiről nem is tudtam pontosan, mi lenne az.

„Pörkölttel etette a 7 hónapos babámat”: amikor a nagyszülő átlépi a határt

Amikor még hiányoztunk egymásnak

Régen ez másképp működött. Ha három napig voltam anyámnál, minden este fél kilenckor csörgött a telefonom, mert Péter tudni akarta, mit ettem, hogyan aludtam, és mikor jövök már haza. Egyszer, még a kapcsolatunk elején, ki is jött értem az állomásra, pedig csak egy hétvégi útról tértem vissza a barátnőmmel, és úgy ölelt át, mintha hetekig nem látott volna. Azt hittem, ez a hiányzás egyszerűen a kapcsolatunk természetes velejárója, ami örökké így marad, mert miért is változna meg.

Aznap este, a bőröndös jelenet után, bementem a fürdőbe, és csak álltam a mosdókagyló előtt, néztem a saját arcomat a tükörben, és próbáltam felidézni, mikor csörgött utoljára a telefonom úgy, hogy Péter azért hívott, mert hiányoztam neki. Nem tudtam megmondani. Lehet, hogy két hónapja, lehet, hogy fél éve. Egyszerűen nem volt rá emlékem, mert nem történt ilyen.

Olvass még a témában

Másnap reggel megkérdeztem tőle, hiányoztam-e. Könnyedén kérdeztem, kávéfőzés közben, mert féltem, hogy ha komolyan teszem fel a kérdést, rögtön vita lesz belőle. Rám nézett, egy pillanatra elgondolkodott, aztán azt mondta: „Persze, mindig hiányzol.” De a hangja olyan volt, mint amikor valaki egy régi, betanult mondatot ismételget, amit már annyiszor elmondott, hogy elvesztette a jelentését.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

Ezeket olvassák most

Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál

Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál

Így készíts székelykáposztát, ami másnap még finomabb lesz

Így készíts székelykáposztát, ami másnap még finomabb lesz

3 csillagjegy, akinek az égiek szerint most érdemes befektetniük

3 csillagjegy, akinek az égiek szerint most érdemes befektetniük

4 dolog, amit egy magabiztos nő sosem tesz meg társaságban

4 dolog, amit egy magabiztos nő sosem tesz meg társaságban

3 csillagjegy páratlan lelki erővel bír – köztük vagy?

3 csillagjegy páratlan lelki erővel bír – köztük vagy?

5 mondat, amit soha ne mondj a felnőtt gyermekednek, ha nem akarod elmarni

5 mondat, amit soha ne mondj a felnőtt gyermekednek, ha nem akarod elmarni

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.