A parlagfű allergia nem hagy aludni? Ezt csináld
A parlagfű allergia nem hagy aludni? Ezt csináld

Farkas Izabella
Írta 2025.08.28.

Sokan úgy érzik, hogy a parlagfű allergia kizárólag a nappali órákat keseríti meg, de valójában az éjszakai alvásra gyakorolt hatása ugyanolyan jelentős lehet. Az allergia okozta tünetek, mint az orrdugulás, a viszkető szemek és a légzési nehézségek gyakran zavarhatják meg a pihentető alvást, ami hosszú távon az életminőség romlásához vezethet. Az alvási nehézségek miatt a napközbeni energiahiány és a koncentrációképesség csökkenése elkerülhetetlen problémák lehetnek, ha nem teszünk ellenük időben.

Fontos megérteni, hogy az alvás minősége nemcsak az általános egészségi állapotunkra van közvetlen hatással, hanem befolyásolja a hangulatunkat és a mindennapi produktivitásunkat is. Ha ezek az éjszakai tünetek tartósan fennállnak, hosszú távon hozzájárulhatnak különböző krónikus betegségek kialakulásához is.

Tippek az éjszakai tünetek enyhítésére

Az első és talán legfontosabb lépés az allergiás tünetek kezelése; ehhez számos hatékony módszer áll rendelkezésre, amelyek közül érdemes kipróbálni az egyéni preferenciáidnak leginkább megfelelő megoldásokat.

Egy hasznos tipp, hogy mindig tiszta orral feküdjünk le aludni. Az orrspray-k, különösen azok, amelyek antihisztaminokat tartalmaznak, segíthetnek a légutak szabaddá tételében.

Ha szükséges, érdemes az alvási pozíciót is megváltoztatni; a magasabb párna vagy az ágy felemelt vége segíthet megelőzni az orrdugulást éjszaka.

