„A nagynéném temetésén egy férfi azt mondta, én vagyok a lánya” – a mondat, ami mindent felforgatott

A nagynéném temetésén egy idegen férfi azt állította, hogy ő a biológiai apám, és ezzel olyan családi titkot hozott felszínre, amely örökre megváltoztathatja az életemet.

Három hete nem veszem fel az ismeretlen számokat. Ha megcsörren a telefon, és nincs hozzá név, hagyom kicsengeni, aztán bámulom a kijelzőt, mintha onnan bármit is megtudhatnék. Ez lett belőlem attól a naptól, amikor a nagynéném sírja mellett álltam, és egy férfi, akit életemben nem láttam, azt mondta: te vagy a lányom.

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A nagynéném nevelt fel, de a múltjáról alig beszélt

A nagynénémet Ilonának hívták, és ő nevelt fel, mert az anyám tizenkét éves koromban elment egy másik városba egy férfival, akit sosem ismertem meg rendesen, és onnantól a nagynéném lakása lett az otthonom. Ilona sosem beszélt sokat a családi ügyekről, azt mondta, ami elmúlt, azt nem kell felkaparni. Én ezt hosszú évekig el is fogadtam, mert kényelmes volt nem tudni.

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