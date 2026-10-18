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„A nagyanyám ládájában egy idegen esküvői fotót találtam” – a délután, ami átírta a családfánkat
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„A nagyanyám ládájában egy idegen esküvői fotót találtam” – a délután, ami átírta a családfánkat

Váradi Petra
Írta 2026.10.18.
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Egy rozsdás ládában talált esküvői fotó olyan családi titkot fedett fel, amely generációkon át rejtve maradt, és mindent más megvilágításba helyezett.

A láda zárja berozsdásodott, úgyhogy egy konyhakéssel kellett feltörnöm. Ott ültem a nagyanyám üres szobájának padlóján, körülöttem szétnyitott dobozok, régi újságkivágások, egy fiókból kigördülő gomb. Három nappal a temetés után voltam, azzal a fajta fáradtsággal a testemben, ami nem alvástól múlik el. Anyám lent a konyhában kávét főzött, én meg azt mondtam, hogy megnézem, mi van a nagy fenyőfaládában, amit soha senki nem nyitott ki, amíg a nagyanyám élt.

Egy idegen nő a nagyapám sírjánál: a temetés, ami mindent felforgatott

A tetején egy horgolt terítő volt, alatta télikabátok, molyirtó szagú gyapjú, egy pár lakkcipő, aminek megrepedezett a bőre. Legalulra érve egy barna, madzaggal átkötött boríték került elő. Nem volt rajta felirat, csak egy elmosódott bélyegzőnyom.

Kibontottam, és egy merev, sárgás esküvői fotó csúszott ki belőle: egy fiatal nő fátyolban, mellette egy férfi, akit sosem láttam.

Nem a nagyapám volt. Biztos voltam benne, mert a nagyapám arcát ezer fényképről ismertem, ez az arc idegen volt, keskenyebb, más álla volt, más volt a tartása is.

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Megfordítottam a képet. Egy név volt ráírva, kék tintával, elmosódva: Eszter. Semmi más. Se évszám, se vezetéknév, se magyarázat.

A fénykép, amely felforgatta a családi múltat

Levittem anyámhoz a konyhába, és letettem elé az asztalra, a csésze mellé. Akkor kezdte el mondani, hogy a nagyanyámnak volt egy nővére, akiről a családban soha nem beszéltek, mert a nővér a háború után elment, és nem jött vissza. Azt hittem, ennyi az egész történet, egy rokon, aki külföldre költözött, ilyesmi minden családban van. De anyám folytatta, és a hangja megváltozott, halkabb lett, mintha attól félne, hogy meghallja valaki, aki már nem tud meghallani semmit.

Kiderült, hogy Eszter nem a nagyanyám nővére volt, hanem az édesanyja, vagyis az én dédanyám, aki a saját lányát éveken át a húgaként nevelte fel.

Ott ültem, kezemben a hideg kávéscsészével, és próbáltam újrarendezni a fejemben mindent, amit addig tudtam magamról. A nagyanyám, aki kislánykoromban ringatott, aki minden vasárnap túrós tésztát főzött, és aki soha nem mesélt a saját anyjáról, egész életében magában tartotta ezt a titkot és a hozzá kapcsolódó gyászt, mert úgy érezte, könnyebb hallgatni róla.

Régi fénykép egy házaspárról
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