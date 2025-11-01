Ezért ne használj soha többet műanyag vágódeszkát 

Minden színben, méretben, anyagban sőt, eltérő formában is vásárolhatsz vágódeszkákat. Van a kínálatban fa, műanyag, bambusz, rozsdamentes acél és még márvány is – tudod, miért érdemes a jól bevált, természetes anyagoknál maradnod?

Miért bambusz, vagy fa?

A fából készült vágódeszkák egyik nagy előnye, hogy természetes anyagból vannak, puha felületük végett nem károsítják az eszközöket, pl. a méregdrága késeket. Ugyanakkor extra gondoskodást igényelnek, pl. felületkezelést a megfelelő olajjal annak érdekében, hogy ne menjenek tönkre idő előtt. Ám nem csak ezekért érdemes a fa és bambusz mellett letenned a voksodat!

A fáról köztudott, hogy porozitása miatt könnyebben megtapadnak benne a káros baktériumok, ami hátrányos lehet, azonban a felmérések szerint, mikor a fa a tisztítást követően kiszárad, ezek a baktériumok is gyorsan elpusztulnak.

Ráadásul a keményebb fák, mint amilyen a juhar, vagy a tölgy, képes magába zárni és elpusztítani a káros mikroorganizmusokat. Persze, ne úgy képzeld el, mint egy fertőtlenítő mosást. Nem véletlen, hogy külön deszkát javasolnak minden konyhában az állati eredetűeknek és külön deszkát a nyers alapanyagok, zöldségek, gyümölcsök előkészítéséhez. Így elkerülheted, vagy legalábbis erősen lecsökkentheted a fertőzések esélyét.

A természetes faanyagból készült vágódeszkák drágák, mindig alaposan le kell takarítanod őket és szükséges, hogy teljesen megszáradjanak annak érdekében, hogy sokáig jó szolgálatot tegyenek. Ehhez képest a műanyag vágódeszkák olcsóbbak, könnyűek és könnyen tisztíthatók, kézenfekvőnek tűnik a használatuk. Ugyanakkor könnyebben karcolódnak, gyorsabban használódnak, emiatt gyakrabban kell cserélni őket. Mellettük szól, hogy moshatóak mosogatógépben, ami meglehetősen erős sterilizálást jelent. Erre pedig szükség is van, mert a műanyag lapok máshogy, mélyebben karcolódnak, szinte „zsebeket” hoznak létre a baktériumok számára. Ezek a zsebek nehezen, vagy egyáltalán nem tisztíthatóak a hagyományos, kézi módszerekkel.

