Ilyen stílusú cipő illik hozzád a leginkább – csillagjegyed szerint

Az Ikrek imádják a figyelmet, és ha olyan ruhákat, kiegészítőket viselhetnek, ami kicsit megosztó is lehet akár. Éppen ezért cipőből is szívesen választanak kirívó darabokat!



Egy kényelmes sportcipő illik energikus természetükhöz, ugyanakkor ha valamilyen meghökkentő, rikító színben is pompázik, akkor különc, egyedi stílusukhoz is illik majd a lábbeli.



