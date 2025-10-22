Ilyen stílusú cipő illik hozzád a leginkább – csillagjegyed szerint
iStock

Ilyen stílusú cipő illik hozzád a leginkább – csillagjegyed szerint

Zabolai Margit
Írta 2025.10.22.

A lényeg, hogy elvigyen oda, ahová szeretnéd – de lássuk be, a legtöbben azért ennél többet érzünk a lábbelink iránt. Te milyen viszonyban vagy a tiéddel? És mennyire szereted? A csillagjegyed szerint ilyen cipő illene hozzád a leginkább!

1/12 Kos

Kos
A Kosok nem szeretnek egy helyben toporogni, hatalmas a lendületük, és szeretnek helyből megoldani feladatokat.

Éppen ezért a sportos, kényelmes cipők illenek hozzájuk, amiben nem kell kétszer is meggondolni, hogy nekiugranak-e egy komolyabb feladatnak.

2/12 Bika

Bika
A Bikák hajlamosak kicsit túlvállalni magukat, és erőnek erejével is megoldani a kihívásokat.

A lelkük mélyén ugyanakkor romantikusak, ezért legjobban olyan cipő passzol hozzájuk, ami egyszerre ad támaszt, ugyanakkor finom, elegáns, nőies is.

Egy kisebb sarkú cipő, ha a bokádat is megtámasztja, tökéletes választás lehet.

3/12 Ikrek

Ikrek
Az Ikrek imádják a figyelmet, és ha olyan ruhákat, kiegészítőket viselhetnek, ami kicsit megosztó is lehet akár. Éppen ezért cipőből is szívesen választanak kirívó darabokat!

Egy kényelmes sportcipő illik energikus természetükhöz, ugyanakkor ha valamilyen meghökkentő, rikító színben is pompázik, akkor különc, egyedi stílusukhoz is illik majd a lábbeli.

