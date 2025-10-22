Ilyen stílusú cipő illik hozzád a leginkább – csillagjegyed szerint

A lényeg, hogy elvigyen oda, ahová szeretnéd – de lássuk be, a legtöbben azért ennél többet érzünk a lábbelink iránt. Te milyen viszonyban vagy a tiéddel? És mennyire szereted? A csillagjegyed szerint ilyen cipő illene hozzád a leginkább!
1/12 Kos
A Kosok nem szeretnek egy helyben toporogni, hatalmas a lendületük, és szeretnek helyből megoldani feladatokat.
Éppen ezért a sportos, kényelmes cipők illenek hozzájuk, amiben nem kell kétszer is meggondolni, hogy nekiugranak-e egy komolyabb feladatnak.
2/12 Bika
A Bikák hajlamosak kicsit túlvállalni magukat, és erőnek erejével is megoldani a kihívásokat.
A lelkük mélyén ugyanakkor romantikusak, ezért legjobban olyan cipő passzol hozzájuk, ami egyszerre ad támaszt, ugyanakkor finom, elegáns, nőies is.
Egy kisebb sarkú cipő, ha a bokádat is megtámasztja, tökéletes választás lehet.