Hát ezért alszunk zokniban még a legnagyobb melegben is

Odakint tombol a nyári hőség, dübörög a klíma, a vastag takaró rég a szekrény mélyén hever, te mégis zoknit húzol lefekvés előtt? Ha ez ismerősen hangzik, nem vagy egyedül!

Tőlem sem áll távol a fázósság: főleg az őszi-téli hónapokban rendszeresen vacogtam, a lábam pedig még vastag paplan alatt is „jéggé fagyott”. Külön esti rituálé volt a talpam becsempészése a párom takarója alá. Akkor még nem sejtettem, hogy ez nem csak megszokás vagy olyasvalami, ami a női léttel együtt jár – valójában a testem próbált jelezni.

Azóta sok minden megváltozott. Az életmódváltásom után szinte teljesen elmúlt a hidegérzetem, de ma már tudom azt is, hogy a lábfázás nemcsak fizikai, hanem lelki és életmódbeli tényezők következménye is lehet.

Nem csak a hidegről szól

A pszichológusok szerint a zokniban alvás sok esetben egyfajta tudattalan öngondoskodási gesztus. Amikor zoknit húzol, nem kizárólag a testedet melegíted, hanem lelki biztonságot is teremtesz magadnak.