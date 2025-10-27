Mi történik a testedben, ha sokáig nincs orgazmusod?

Feszültség és stressz
Az orgazmus során a test többféle boldogsághormont, például endorfint és oxitocint termel, amelyek hatékonyan csökkentik a stressz szintjét. Ezek a hormonok nem csupán a boldogság érzetét növelik, hanem enyhítik az általános feszültséget is, amely a mindennapok során felgyülemlik bennünk.
Ha az orgazmus hosszabb időn át elmarad, a stressz szintje emelkedhet, mivel ezek a hormonok nem tudják kifejteni jótékony hatásukat. Az állandó stressz pedig további problémákat idézhet elő, mint például az alvászavarok vagy a koncentrációs nehézségek. Fontos tehát, hogy megtaláljuk a módját, hogyan iktassuk be a szexet és a kielégülést az életünkbe, csökkentve ezzel a stressz hatását.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»