iStock

Mi történik a testedben, ha sokáig nincs orgazmusod?

Farkas Izabella
Írta 2025.10.27.

A szexuális életünk minősége és gyakorisága komoly hatást gyakorolhat testi és lelki egészségünkre. Különösen igaz ez az orgazmusra, amely nem csupán a szexuális kielégülés csúcspontja, hanem számos élettani folyamat katalizátora is. De mi történik a testben és a lélekben, ha hosszabb ideig kimarad ez az élmény? Vegyük sorra a legfontosabb hatásokat, hogy megértsük, miért olyan fontos szerves része az egészséges életmódnak.

Feszültség és stressz

Az orgazmus során a test többféle boldogsághormont, például endorfint és oxitocint termel, amelyek hatékonyan csökkentik a stressz szintjét. Ezek a hormonok nem csupán a boldogság érzetét növelik, hanem enyhítik az általános feszültséget is, amely a mindennapok során felgyülemlik bennünk.

Ha az orgazmus hosszabb időn át elmarad, a stressz szintje emelkedhet, mivel ezek a hormonok nem tudják kifejteni jótékony hatásukat. Az állandó stressz pedig további problémákat idézhet elő, mint például az alvászavarok vagy a koncentrációs nehézségek. Fontos tehát, hogy megtaláljuk a módját, hogyan iktassuk be a szexet és a kielégülést az életünkbe, csökkentve ezzel a stressz hatását.

