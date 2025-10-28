Elkeserítő eredmény: ﻿ez teszi tönkre valójában a házasságokat

Rendszeresen vizsgálják különféle kutatásokkal az emberek személyiségét, életvitelét és persze egészségi állapotát. A sorból érthető módon nem maradhat ki a házasság sem, illetve az, mi tart össze egy kapcsolatot. Egy friss felmérés most nem csak arra világított rá, évek múltán mi vezethet szakításhoz, hanem arra is, miért maradunk együtt a házastársunkkal akkor, amikor már rég megromlott a kapcsolatunk.

Drágám, megváltoztál!

A szakítás első és leggyakoribb oka a kutatásban résztvevők szerint az, hogy partnerük megváltozott. Természetesen mindenki folyamatosan változik, új tulajdonságokat vesz fel, és régieket hagy el annak megfelelően, éppen milyen élethelyzetben találja magát.

Az alapszemélyisége azonban csak nagyon kevés embernek változik, miért lehet mégis ez a vezető szakítási ok? Minden bizonnyal a rózsaszín köd tehető felelőssé.

A kezdeti időszakban olyan kémiai folyamatok játszódnak le bennünk, amik gyakorlatilag ellehetetlenítik, hogy reálisan lássuk a partnerünket. Később azonban, úgy 2-3 év elteltével egyre tisztábban látszanak a hibák és a hiányosságok, fény derül arra, összepasszolunk-e hosszútávon, avagy sem.

A leggyakrabban – meglátásainkkal szemben – nem arról van szó, hogy a párunk kifordult önmagából, hanem egyszerűen kezdjük teljesen megismerni és észrevenni, milyen az igazi énje.

A meggyengült bizalom

A szakítás második leggyakoribb oka a felmérés szerint a meggyengült bizalom. Ez általában kicsit később szokott eljönni, mint ahogy a rózsaszín köd felszáll, de természetesen itt is vannak kivételek. Mégis, amikor fülig szerelmesek vagyunk, általában elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ne maradjunk örökre együtt – így aztán a félrelépés esélye is teljes mértékben eltörpül.

Később azonban felüti fejét a zöld szemű szörnyeteg, aki állandóan féltékenységet és bizonytalanságot generál.

Időnként sajnos van is ok az aggodalomra, amit jól mutat, hogy rengeteg kapcsolat megy tönkre a megcsalás miatt – illetve a félrelépés az a kiütközési pont, ami rávilágít arra, hogy már régóta nem működnek a dolgok.

A meggyengült bizalom minden bizonnyal egy-egy kikacsintás eredménye, ami lehet akár a második lépcsőfok is: nem elég, hogy megváltozott a partner, még félre is lépett – itt már nincs miről beszélni.

Eltávolodás, a néma kapcsolatgyilkos

Bármikor előfordulhat, hogy eltávolodunk a párunktól, de ez a fázis leginkább többévnyi járás, együttélés után szokott előjönni. Amikor már természetessé válik, hogy van egy partnerünk, esetleg családunk, amikor magától értetődően telnek a hétköznapok és az évek, akkor sokszor észre sem vesszük, mennyire eltávolodtunk a másiktól.

Gyakran egy harmadik fél felbukkanása szükséges ahhoz, hogy erre rádöbbenjünk és sorsot vessünk, de ismét ugyanoda jutunk: megváltozott minden és mindenki, miközben menthetetlenül eltávolodtunk egymástól.

Nem meglepő, hogy ez a harmadik leggyakoribb szakítási ok, és a leggyakoribb is.

Ugyanakkor azok, akik folyamatosan dolgoznak a kapcsolatukon, nem jutnak el idáig – vagy, ha eljutnak, fel tudnak állni a hullámvölgyből. A kutatókat ebben a felmérésben nem is a felsorolt szakítási okok lepték meg, hanem azok, amik miatt mégsem szakítunk a férjünkkel.

Családi kötelezettségek

Míg a párkapcsolatok elején az emberek olyan összekötő kapcsokról beszéltek, mint amilyenek a mély érzelmek, az intimitás, a jó szex és úgy önmagában a szerelem, addig kb. 3-4 év elteltével egészen más szempontokat részesítettek előnyben.

Mérvadó érv volt a családi kötelezettség, ami azt jelenti, hogy rengeteg pár csak azért marad együtt, mert időközben családot alapítottak, és gyermekeiket – érthető módon – mindennél jobban szeretik. Családi kötelezettségnek számít a közös hitel, a félig-meddig felépített élet, a közösen szerzett javak.

Ez is teljesen érthető, hiszen amikor az ember rengeteg időt, energiát és pénzt tesz a kapcsolatába, akkor igen erős kapoccsá lép elő a közös jövőkép. Ebből adódik, hogy a második leggyakoribb maradási ok a bizonytalan jövőtől való félelem.

Mindenki tart attól, hogy rossz anyagi körülmények közé kerül, és alaposan le kell adnia az igényeiből, ha felad egy olyan kapcsolatot, amiről azt hitte, örökké fog tartani.

Egyedülléttől való félelem

A harmadik leggyakoribb ok, amiért az emberek inkább még egyet nyelnek, és benne maradnak a rosszul működő kapcsolatukban, az egyedülléttől való félelem. Hol van már a korábban felsorolt érzelmi kötődés és az intimitás?

Évek múltán a többség már sokkal inkább arra szavaz, a rossz is jobb a semminél, a bizonytalanért egész biztosan nem rúgnak fel egy házasságot, akkor sem, ha egyáltalán nem töltődnek fel otthon, és nem boldogok a kapcsolatukban.

Nem csak az anyagiak, a megszokott körülmények és a családi kötelezettségek bírják maradásra az embereket, hanem attól is félnek, hogy nem fognak kelleni senki másnak.

Valószínűleg nem csupán erre vezethető vissza, hogy sokan voksoltak erre a pontra, hiszen mérvadó lehet a családalapítás kérdése is.

Rengetegen vélik úgy, hogy a gyermek érkezése majd mindent megváltoztat, vagy, ha harmincas éveikben kilépnek egy rossz kapcsolatból, akkor már sosem lehet gyerekük. Így inkább maradnak egy halálra ítélt kapcsolatban, és családot alapítanak, hogy aztán a kötelezettségek miatt ne szakítsanak…

