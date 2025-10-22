Ennek a növénynek az illata csökkenti az étvágyat – tudományosan igazolt

A menta mint étvágycsökkentő
A menta, amely már régóta ismert frissítő hatásáról, különösen az illóolaja, számos tanulmány középpontjába került az utóbbi években. Egy amerikai egyetem kutatói elvégeztek egy kísérletet, amelyben résztvevőket kértek meg arra, hogy heti három alkalommal szagolják a menta illóolaját. Az eredmények meglepőek voltak: az alanyok jelentős étvágycsökkenést tapasztaltak.
Ennek az az oka, hogy a menta illata stimulálhatja az agyunkat olyan módon, hogy az csökkenti az étel utáni vágyat. Az agyunkban ilyenkor olyan kémiai folyamatok indulnak be, amelyek jóllakottság érzését idézik elő, még akkor is, ha valójában nem fogyasztottunk el semmi ételt.
