Ennek a növénynek az illata csökkenti az étvágyat – tudományosan igazolt
iStock

Farkas Izabella
Írta 2025.10.22.

A tudomány egyre izgalmasabb dolgokat derít ki a mindennapi életünkben megtalálható növényekről és azok egészségre gyakorolt hatásairól. Képzeld el, hogy van egy egyszerű, természetes megoldás, amely képes csökkenteni az étvágyunkat pusztán az illatával. Nem véletlen, hogy egyre több táplálkozásszakértő és egészségügyi szakember fordítja figyelmét a növények természetes ereje felé.

A menta mint étvágycsökkentő

A menta, amely már régóta ismert frissítő hatásáról, különösen az illóolaja, számos tanulmány középpontjába került az utóbbi években. Egy amerikai egyetem kutatói elvégeztek egy kísérletet, amelyben résztvevőket kértek meg arra, hogy heti három alkalommal szagolják a menta illóolaját. Az eredmények meglepőek voltak: az alanyok jelentős étvágycsökkenést tapasztaltak.

Ennek az az oka, hogy a menta illata stimulálhatja az agyunkat olyan módon, hogy az csökkenti az étel utáni vágyat. Az agyunkban ilyenkor olyan kémiai folyamatok indulnak be, amelyek jóllakottság érzését idézik elő, még akkor is, ha valójában nem fogyasztottunk el semmi ételt.

