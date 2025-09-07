Melyik oldalon alszol? Ezt árulja el a személyiségedről

A jobb oldalon alszol
Ha ösztönösen az ágy jobb oldalát választod, jó eséllyel aktív, energikus személyiség vagy, aki szeret kontroll alatt tartani dolgokat. Az ilyen embereket gyakran motiválja a karrierjük és a társadalmi helyzetük, nem félnek döntéseket hozni, és szívesen vállalják a felelősséget mások helyett is.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy soha nem kételkedsz önmagadban, de alapvetően szeretsz kezdeményezni, és gyakran te vagy az, aki először cselekszik egy adott helyzetben.
Érdekes, hogy a pszichológusok azt is megfigyelték, hogy a jobb oldali alvók között több az úgynevezett „vezető típus”: azok, akik szeretnek irányítani, akár a munkahelyükön, akár a családi életükben. A kapcsolataidban ez úgy nyilvánulhat meg, hogy te szervezed a közös programokat, te döntöd el, hova menjetek nyaralni, vagy mit főzzetek vacsorára. Bár ez időnként önfejűségnek tűnhet, valójában sokan értékelik benned a határozottságot és a biztonságot, amit nyújtasz.