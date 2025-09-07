Melyik oldalon alszol? Ezt árulja el a személyiségedről

Az alvás az egyik legintimebb része az életünknek: ilyenkor teljesen kiszolgáltatjuk magunkat, és tudattalanul is olyan szokásokat alakítunk ki, amelyek sok mindent elmondanak rólunk. A szakértők szerint még az sem véletlen, hogy melyik oldalon szeretünk elhelyezkedni az ágyban. A választásunk gyakran összefügg a személyiségünkkel, sőt kutatások szerint a mindennapi életünkre is hatással lehet. Egy brit matracgyártó, a Premier Inn több mint 3000 embert kérdezett meg alvási szokásairól, és az eredmények meglepőek voltak: az ágy jobb oldalán alvók általában optimistábbnak vallották magukat, míg a bal oldalon alvók inkább pesszimisták voltak, de nyugodtabbnak és higgadtabbnak írták le magukat. Nézzük, mit árul el rólad a választásod!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A jobb oldalon alszol

Ha ösztönösen az ágy jobb oldalát választod, jó eséllyel aktív, energikus személyiség vagy, aki szeret kontroll alatt tartani dolgokat. Az ilyen embereket gyakran motiválja a karrierjük és a társadalmi helyzetük, nem félnek döntéseket hozni, és szívesen vállalják a felelősséget mások helyett is.

Egy 2010-es, az Egyesült Királyságban végzett felmérés szerint a jobb oldalon alvók több mint fele magabiztosabbnak és határozottabbnak vallotta magát, mint a bal oldali társaik.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy soha nem kételkedsz önmagadban, de alapvetően szeretsz kezdeményezni, és gyakran te vagy az, aki először cselekszik egy adott helyzetben. Mások ezeket olvassák Sok gyorséttermi sült krumpli fogyasztása mentális problémákat is okozhat egy új kutatás szerint Szandra pszichológusként ruhakészítésbe kezdett. Ma különleges divatmárka tulajdonosa Kisebb agy, kevesebb gyermek? Így alakíthatja át az evolúciónkat a mesterséges intelligencia Tényleg nem tudnak parkolni a nők? Górcső alatt a női sofőrök

Érdekes, hogy a pszichológusok azt is megfigyelték, hogy a jobb oldali alvók között több az úgynevezett „vezető típus”: azok, akik szeretnek irányítani, akár a munkahelyükön, akár a családi életükben. A kapcsolataidban ez úgy nyilvánulhat meg, hogy te szervezed a közös programokat, te döntöd el, hova menjetek nyaralni, vagy mit főzzetek vacsorára. Bár ez időnként önfejűségnek tűnhet, valójában sokan értékelik benned a határozottságot és a biztonságot, amit nyújtasz.

A cikk folytatódik, lapozz!