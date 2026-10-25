„Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt

Ugyanúgy bíráltam nőtársaimat, mint a társadalom – mert ezt tanultam, ebben nőttem fel. De ma már teljesen másképp látom ezeket a kijelentéseket.

Más vagyok, mint a többi lány

Úgy próbáltam különcnek, egyedinek és „vagánynak” tűnni a férfiak előtt, hogy közben én magam is sztereotipizáltam a többi nőt. Ilyenekkel dobálóztam, hogy én bezzeg szeretek videójátékozni, bokszot nézek a tévében és nem érdekel a smink. Ezzel a viselkedéssel a férfi elismerésre vágytam, a többi lányt kritizálva és lenézve.

4 csillagjegy, akinél gyakoribbak a nárcisztikus vonások A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Jó pihenést! (mondtam a kolléganőnek, aki szülni ment)

Így köszöntem el a mindenórás munkatársnőimtől, mintha egy wellness hétvégére mentek volna relaxálni. Annyira tudatlan voltam…

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.