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„Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt
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„Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt

Szőke Angéla
Írta 2026.10.25.
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Ugyanúgy bíráltam nőtársaimat, mint a társadalom – mert ezt tanultam, ebben nőttem fel. De ma már teljesen másképp látom ezeket a kijelentéseket.

Más vagyok, mint a többi lány

Úgy próbáltam különcnek, egyedinek és „vagánynak” tűnni a férfiak előtt, hogy közben én magam is sztereotipizáltam a többi nőt. Ilyenekkel dobálóztam, hogy én bezzeg szeretek videójátékozni, bokszot nézek a tévében és nem érdekel a smink. Ezzel a viselkedéssel a férfi elismerésre vágytam, a többi lányt kritizálva és lenézve.

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