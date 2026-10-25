„Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt

Más vagyok, mint a többi lány
Úgy próbáltam különcnek, egyedinek és „vagánynak” tűnni a férfiak előtt, hogy közben én magam is sztereotipizáltam a többi nőt. Ilyenekkel dobálóztam, hogy én bezzeg szeretek videójátékozni, bokszot nézek a tévében és nem érdekel a smink. Ezzel a viselkedéssel a férfi elismerésre vágytam, a többi lányt kritizálva és lenézve.
Jó pihenést! (mondtam a kolléganőnek, aki szülni ment)
Így köszöntem el a mindenórás munkatársnőimtől, mintha egy wellness hétvégére mentek volna relaxálni. Annyira tudatlan voltam…
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