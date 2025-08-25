Harmincas nők történetei: hogyan vették át az irányítást életük felett
istockphoto.com

Szőke Angéla
Írta 2025.08.25.

Harminc felett már jobban ismerjük magunkat, bölcsebbek és tapasztaltabbak vagyunk mint húszévesen, de még mindig elég fiatalok és energikusak ahhoz, hogy kézbe vegyük a sorsunkat, ahogy az alábbi esetekben is történt.

Több idő

Elvált anyaként semmire nem volt időm, a volt férjem minden második hétvégére vitte el a gyerekeket. Mivel a gyerkőcök már 12 és 14 évesek voltak, úgy döntöttem, már elég nagyok és megbeszéltem az exemmel, hogy ezentúl minden hónapban két hetet nála lesznek, két hetet nálam.

Imádom a gyerekeimet és először nagyon hiányoztak, de azt kell mondjam, kinyílt számomra a világ. Lett időm sportolni, olvasni, magammal foglalkozni. Egy baráti találkozón megismerkedtem valakivel, akivel azóta boldog kapcsolatban vagyok, ez előtte lehetetlen lett volna.

Azt tanácsolom, hogyha van rá lehetőséged – és az illető jó apa – akkor válaszd a megosztott (váltakozó) felügyeletet, mert én ezzel visszakaptam az életem.

A földeket elhagyva

A családom generációk óta földeket birtokol és mindenki együtt dolgozik a gazdaságban. Én is így tettem sokáig, de a szívem mélyén tudtam, hogy nem erre vágyom. Elvégeztem levelezőn egy főiskolát úgy, hogy senkinek nem mondtam, majd megpályáztam pár külföldi munkalehetőséget.

Nem tudom leírni a családom arcát, amikor egy vasárnapi ebéd alkalmával közöltem velük, hogy időközben diplomás közgazdász lettem és a következő hónapban kezdek egy osztrák cégnél. Ennek két éve és életem legjobb döntése volt, már nem tudnám elképzelni az életem a földeken.

