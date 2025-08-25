Harmincas nők történetei: hogyan vették át az irányítást életük felett

Harminc felett már jobban ismerjük magunkat, bölcsebbek és tapasztaltabbak vagyunk mint húszévesen, de még mindig elég fiatalok és energikusak ahhoz, hogy kézbe vegyük a sorsunkat, ahogy az alábbi esetekben is történt.

Több idő

Elvált anyaként semmire nem volt időm, a volt férjem minden második hétvégére vitte el a gyerekeket. Mivel a gyerkőcök már 12 és 14 évesek voltak, úgy döntöttem, már elég nagyok és megbeszéltem az exemmel, hogy ezentúl minden hónapban két hetet nála lesznek, két hetet nálam.

Imádom a gyerekeimet és először nagyon hiányoztak, de azt kell mondjam, kinyílt számomra a világ. Lett időm sportolni, olvasni, magammal foglalkozni. Egy baráti találkozón megismerkedtem valakivel, akivel azóta boldog kapcsolatban vagyok, ez előtte lehetetlen lett volna.

A földeket elhagyva

A családom generációk óta földeket birtokol és mindenki együtt dolgozik a gazdaságban. Én is így tettem sokáig, de a szívem mélyén tudtam, hogy nem erre vágyom. Elvégeztem levelezőn egy főiskolát úgy, hogy senkinek nem mondtam, majd megpályáztam pár külföldi munkalehetőséget.

Nem tudom leírni a családom arcát, amikor egy vasárnapi ebéd alkalmával közöltem velük, hogy időközben diplomás közgazdász lettem és a következő hónapban kezdek egy osztrák cégnél. Ennek két éve és életem legjobb döntése volt, már nem tudnám elképzelni az életem a földeken.

