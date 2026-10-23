50 felett ezt a 3 hatóanyagot keresd az arckrémedben – a bőröd hálás lesz

Milyen hatóanyag-kombinációt érdemes keresni az arckrémek címkéjén 50 év felett, ha a cél a bőr feszességének és hidratáltságának megőrzése?

Ötven felett a bőr szárazabbá, érzékenyebbé válhat, és a feszességéből is fokozatosan veszíthet. Nem feltétlenül a legdrágább arckrém hozza a legjobb eredményt: a peptidek, a ceramidok és a niacinamid olyan hatóanyagok, amelyeket érdemes keresni a termékek összetevői között.

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Miért változik meg a bőr igénye 50 felett

Az életkor előrehaladtával a bőr saját kollagén- és elasztintermelése lassul, a zsírmirigyek kevesebb faggyút termelnek, a bőrbarrier pedig sérülékenyebbé válik. Ennek eredménye a szárazság, a rugalmasság csökkenése és az, hogy a bőr hajlamosabb a kipirosodásra, irritációra.

A megtisztult, friss hatás ilyenkor nem a pórusok kisimításáról szól elsősorban, hanem arról, hogy a bőr visszakapja a nedvességet és a védőrétegét.

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