50 felett ezt a 3 hatóanyagot keresd az arckrémedben – a bőröd hálás lesz

Ötven felett a bőr szárazabbá, érzékenyebbé válhat, és a feszességéből is fokozatosan veszíthet. Nem feltétlenül a legdrágább arckrém hozza a legjobb eredményt: a peptidek, a ceramidok és a niacinamid olyan hatóanyagok, amelyeket érdemes keresni a termékek összetevői között.
Miért változik meg a bőr igénye 50 felett
Az életkor előrehaladtával a bőr saját kollagén- és elasztintermelése lassul, a zsírmirigyek kevesebb faggyút termelnek, a bőrbarrier pedig sérülékenyebbé válik. Ennek eredménye a szárazság, a rugalmasság csökkenése és az, hogy a bőr hajlamosabb a kipirosodásra, irritációra.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.