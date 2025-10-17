Megnyerted a genetikai lottót? Tovább élhetsz, ha ez a vércsoportod
iStock

Megnyerted a genetikai lottót? Tovább élhetsz, ha ez a vércsoportod

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.17.

Az elmúlt évek kutatásai azt vizsgálják, hogy a vércsoportunk befolyásolhatja-e életünk hosszát és egészségét. Kiderült, hogy a genetika csak egy része az egészségünk kirakósának.

Az elmúlt években egyre több kutatás vizsgálta, vajon a vércsoportunk valóban befolyásolhatja-e, mennyire élünk hosszú és egészséges életet. Kíváncsi vagy, mire jutottak a szakértők?

Ma már tényként kezelhetjük, hogy a genetika csak egy apró darabja az egészségünk kirakósának, de az adatok szerint bizonyos vértípusok előnnyel indulhatnak ezen a területen.

Én 0 Rh-pozitív vagyok, ami itthon viszonylag ritkának számít. Talán ezért is fordult elő, hogy már szembejöttek velem a témát illető anyagok, amik jellemzően szkeptikus fülekre találtak: ehhez a vércsoporthoz elméletileg a „vadász” étkezési szokások illenek, én viszont 9 éve növényi étrendet követek, és semmi nyomát nem tapasztalom a hátrányoknak – éppen ellenkezőleg.

Olvass még a témában

A hiteles tanulmányokból ellenben azt is megtudhatjuk, hogy a helyes életmód, a stresszkezelés és a tudatos táplálkozás sokkal többet nyom a latban, mint a genetika, valamint arra is fény derült, hogy a 0-ás vércsoporthoz alacsonyabb trombózishajlam és kedvezőbb szív-érrendszeri mutatók társulnak.

Vajon miért?

A vércsoportokat érintő, egyik legátfogóbb vizsgálat szerint a nem 0-s vércsoportúaknál (A, B, AB) 10–15%-kal nagyobb a koszorúér-betegség kialakulásának esélye, mint a 0-soknál. A magyarázat részben biokémiai: a 0-s vércsoportúaknál jellemzően alacsonyabb a von Willebrand-faktor és a VIII-as alvadási faktor szintje – ezek emelkedése fokozza a rögképződés kockázatát.

Egy másik tanulmány arra is rámutatott, hogy a 0-s vércsoport előre jelezheti a kedvezőbb keringési mutatókat, ami szintén védelmet nyújthat szívkoszorúér-betegség esetén, és részben magyarázhatja a megfigyelt előnyöket. Ráadásul a 0-s vércsoporthoz gyakran alacsonyabb gyulladásos marker-szintek társulnak, ami hasonlóképpen lassíthatja az érrendszer öregedését.

Ugyanakkor nem minden kutatás talált egyértelmű kapcsolatot, például volt, hogy az idősebb populációkban ez a különbség eltűnt, ami azt jelezheti, hogy a vércsoport önmagában nem perdöntő tényező.

