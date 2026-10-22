„Meggazdagodtam.” – Férfiak, hogyan lettetek hirtelen sikeresek a nőknél?

A lábtörlő
Egész életemben játszottam a hősszerelmest: kinyitottam a hölgyek előtt az ajtót, virágot vittem nekik és überall igyekeztem mindent megadni. Az eredmény rengeteg kosár és két rövid, nyögve-nyelős kapcsolat volt, amiben mindkét nő palira vett és végül elhagyott valami tuskóért.
A második pofára esés után valami megtört bennem és onnantól kezdve elengedtem, hogy folyton a nők kedvében járjak. Úgy voltam vele, hogyha nekik olyan férfi kell, aki magasról tesz rájuk, akkor tudok én olyan is lenni. És bejött!
A nemtörődömség, hogy nem teszem oda magam: imádják. Sosem fogom megérti, mit esznek a nők a tahókon, de ha ez kell, akkor én azt adom.
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