„Meggazdagodtam.” – Férfiak, hogyan lettetek hirtelen sikeresek a nőknél?

Férfiak mesélnek a cheat code-ról, ami után könnyebben ment a csajozás. Valódi vallomások, meglepő fordulatok és tanulságos történetek következnek.

A lábtörlő

Egész életemben játszottam a hősszerelmest: kinyitottam a hölgyek előtt az ajtót, virágot vittem nekik és überall igyekeztem mindent megadni. Az eredmény rengeteg kosár és két rövid, nyögve-nyelős kapcsolat volt, amiben mindkét nő palira vett és végül elhagyott valami tuskóért.

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A második pofára esés után valami megtört bennem és onnantól kezdve elengedtem, hogy folyton a nők kedvében járjak. Úgy voltam vele, hogyha nekik olyan férfi kell, aki magasról tesz rájuk, akkor tudok én olyan is lenni. És bejött!

A nemtörődömség, hogy nem teszem oda magam: imádják. Sosem fogom megérti, mit esznek a nők a tahókon, de ha ez kell, akkor én azt adom. Olvass még a témában „Engedje mindenhova és ne pofázzon vissza” Férfiak undorító kommentjei egy női robot bemutatója alatt „Akkor vettem először komolyan a panaszkodását” – Férfiak, mi történt, amikor a feleség levette a jegygyűrűt? „Egy férfi simán lefekszik olyan nővel is, akit nem kedvel” – férfiakat kérdeztünk erről a jelenségről „Anyósom kiakadt, hogy már nincs hatalma a férjem felett” – amikor a férfi határt húz az anyjával kapcsolatban

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