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„Meggazdagodtam.” – Férfiak, hogyan lettetek hirtelen sikeresek a nőknél?
Unsplash

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„Meggazdagodtam.” – Férfiak, hogyan lettetek hirtelen sikeresek a nőknél?

Szőke Angéla
Írta 2026.10.22.
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Férfiak mesélnek a cheat code-ról, ami után könnyebben ment a csajozás. Valódi vallomások, meglepő fordulatok és tanulságos történetek következnek.

A lábtörlő

Egész életemben játszottam a hősszerelmest: kinyitottam a hölgyek előtt az ajtót, virágot vittem nekik és überall igyekeztem mindent megadni. Az eredmény rengeteg kosár és két rövid, nyögve-nyelős kapcsolat volt, amiben mindkét nő palira vett és végül elhagyott valami tuskóért.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel

A második pofára esés után valami megtört bennem és onnantól kezdve elengedtem, hogy folyton a nők kedvében járjak. Úgy voltam vele, hogyha nekik olyan férfi kell, aki magasról tesz rájuk, akkor tudok én olyan is lenni. És bejött!

A nemtörődömség, hogy nem teszem oda magam: imádják. Sosem fogom megérti, mit esznek a nők a tahókon, de ha ez kell, akkor én azt adom.

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