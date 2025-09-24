„A meditáció hókuszpókusz” – 5 óriási előítélet a meditációval kapcsolatban

Sokan vélik úgy, hogy a meditáció csupán valami misztikus hókuszpókusz, amit csak bizonyos kultúrák követői gyakorolnak, mintha egyfajta újkori babonáról lenne szó. Valójában a meditáció egy nagyon is konkrét és tudományosan alátámasztott módszer, amelyet számos orvos és pszichológus is ajánl a mentális egészség fenntartása érdekében. Az évek során végzett kutatások azt mutatják, hogy a meditáció mérhetően csökkenti a stressz szintet, javítja a hangulatot és növeli az általános jólétet.

„A meditáció egy hókuszpókusz”

Természetesen, mint minden más mentális és fizikai tevékenység, a meditáció is eltarthat egy ideig, amíg valaki megérzi a jótékony hatásait.

Az azonban, hogy valaki hókuszpókuszként kezeli, inkább annak köszönhető, hogy keveset tud annak valódi természetéről és azokról az előnyökről, amelyeket rendszeres gyakorlásával elérhet.

