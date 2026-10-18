Mások megalázásán szórakozunk – tényleg erre valók a tehetségkutatók?

Véleménycikk: Schuszter Borka
A kommentek között egymást licitálják túl a beszólások, a videóból mém lesz, a mémekből újabb videók, és mire észbe kapunk, valakinek a legkínosabb pillanata lett mások délutáni szórakozása.
És nem csak az interneten csináljuk ezt
A tévés tehetségkutatókban évtizedek óta visszatérő elem, hogy a nézők egy része nem a tehetséges versenyzőkért ül a képernyő elé, hanem azokért, akik látványosan elbuknak. Minél nagyobb a mellényúlás, minél kellemetlenebb a zsűri reakciója, annál jobb.
De vajon miért ilyen szórakoztató mások megalázása?
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A németnek van erre egy kifejezése: schadenfreude, vagyis a mások szerencsétlensége felett érzett boldogság, káröröm. Ez azt az érzést jelöli, amikor valaki más balsorsa örömet okoz nekünk. A jelenség nem feltétlenül jelenti azt, hogy alapvetően rosszindulatú emberek vagyunk. A kutatások szerint a káröröm összefügghet például a társas összehasonlítással, az irigységgel és az igazságérzetünkkel is. Ha valakit beképzeltnek, arrogánsnak vagy érdemtelenül sikeresnek látunk, könnyebben érezzük úgy, hogy megérdemli a bukást.
Egy rosszul sikerült videóban ugyanis nemcsak a másik ember hibáját látjuk, hanem a saját biztonságérzetünket is megkapjuk mellé. Mi legalább nem csináltunk magunkból bohócot. Mi legalább tudjuk, hogyan kell viselkedni. Mi legalább nem tettük ki magunkat ennyi ember véleményének. A másik ember kínos pillanata így szinte megnyugtatóvá válik: egy rövid időre biztosnak érezhetjük a helyünket a társadalmi ranglétrán.
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