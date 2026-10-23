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Mágnesként vonzanak és hajthatatlanok: ezért nézhetünk fel a Skorpiókra
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Mágnesként vonzanak és hajthatatlanok: ezért nézhetünk fel a Skorpiókra

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.23.
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A Skorpiókról nem lehet semlegesen nyilatkozni, velük vagy egy húron pendülünk vagy a hátunk közepére sem kívánjuk a társaságukat.

Nem csoda: mindennek a mélyére ásnak és könnyen rávilágítanak arra is, amire nem feltétlenül akarnánk ránézni…

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Nem lehet figyelmen kívül hagyni a jelenlétüket

A velük való kapcsolat egyik legmeghatározóbb élménye az a semmivel sem összehasonlítható, elemi erejű kisugárzás, amely szinte észrevétlenül vonzza magához az embereket. Jellemzően nem hangoskodással vagy külsőségekkel hívják fel magukra a figyelmet (bár néha extrémebb lehet a megjelenésük), hanem azzal a sejtelmes, mély belső biztonsággal, ami természetes módon ébreszt kíváncsiságot másokban.

Mivel nem terítik ki azonnal a kártyáikat, a személyiségük körüli finom rejtélyesség kifejezetten izgalmassá teszi a társaságukat.

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