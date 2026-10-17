4 dolog, amit egy magabiztos nő sosem tesz meg társaságban

Nem a hangerőn, nem a sminken, nem is azon, ki beszél többet. Pszichológusok régóta figyelik, hogy a valódi önbizalom sokkal inkább abban mutatkozik meg, amit valaki NEM csinál egy társaságban, mint abban, amit igen. Négy ilyen apró, de sokat eláruló viselkedésmintát szedtünk most össze.
1. Nem kérnek bocsánatot olyasmiért, amiért nem kellene
Figyeljük csak meg, hányszor hangzik el egy átlagos beszélgetésben a „bocsánat, hogy közbeszólok” vagy a „bocs, hogy ezt mondom, de…” típusú fordulat. A felesleges bocsánatkérés apró, szinte észrevétlen szokás, mégis azt üzeni a környezetnek, hogy a saját véleményünk kevésbé fontos, mint másoké.
Ha közbeszólnak, mert fontosnak tartanak valamit, egyszerűen elmondják – bocsánatkérés nélkül, de persze tisztelettel. A különbség nem a tartalomban van, hanem abban a néhány másodpercben, amit nem töltenek azzal, hogy a létezésüket igazolják.
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