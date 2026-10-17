4 dolog, amit egy magabiztos nő sosem tesz meg társaságban

Egy vacsorameghívás, egy munkahelyi megbeszélés vagy egy baráti összejövetel - mindegy a helyszín, a magabiztosság ugyanazokon az apró jeleken múlik.

Nem a hangerőn, nem a sminken, nem is azon, ki beszél többet. Pszichológusok régóta figyelik, hogy a valódi önbizalom sokkal inkább abban mutatkozik meg, amit valaki NEM csinál egy társaságban, mint abban, amit igen. Négy ilyen apró, de sokat eláruló viselkedésmintát szedtünk most össze.

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1. Nem kérnek bocsánatot olyasmiért, amiért nem kellene

Figyeljük csak meg, hányszor hangzik el egy átlagos beszélgetésben a „bocsánat, hogy közbeszólok” vagy a „bocs, hogy ezt mondom, de…” típusú fordulat. A felesleges bocsánatkérés apró, szinte észrevétlen szokás, mégis azt üzeni a környezetnek, hogy a saját véleményünk kevésbé fontos, mint másoké.

Az igazán magabiztos nők tisztában vannak azzal, hogy a saját gondolatuk kimondásához nem kell engedélyt kérniük.

Ha közbeszólnak, mert fontosnak tartanak valamit, egyszerűen elmondják – bocsánatkérés nélkül, de persze tisztelettel. A különbség nem a tartalomban van, hanem abban a néhány másodpercben, amit nem töltenek azzal, hogy a létezésüket igazolják. Olvass még a témában Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék – és ezért nem nevelem a lányom arra, hogy csak a kora miatt tiszteljen valakit Alig maradt emlékem gyerekkoromból – most azt kutatom, hogyan építkezik ebből a felnőtt énem Ilyen színeket viselnek a gazdagok? Ez a 4+1 árnyalat vonzza a legjobban a pénzt és a sikert Őszi egyensúly és kapcsolódások: így hat rád a csillagjegyed szerint a Mérleg szezon

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