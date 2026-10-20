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Lógó mell, hónaljszőr, cellulit: Női test „problémák”, amiket azért találtak ki, hogy termékeket sózzanak ránk
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Lógó mell, hónaljszőr, cellulit: Női test „problémák”, amiket azért találtak ki, hogy termékeket sózzanak ránk

Szőke Angéla
Írta 2026.10.20.
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A női testet a patriarchátus előszeretettel medikalizálta, azaz természetes adottságait és folyamatait orvosi problémaként határozta meg és „kezelte." Íme a betegségkufárkodás pár eklatáns példája.

A neurotikus háziasszony

Az 1800-as években volt divat, hogy a gyógyszercégek a középosztálybeli nőket célozták és próbálták beléjük beszélni, hogy ők „törékenyek.” Erősen addiktív csodaszereket árultak nekik, amelyek tele voltak ópiummal, alkohollal vagy kokainnal.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Ezek az úgynevezett „női tonikok” az „idegességet” voltak hivatottak enyhíteni. Ennek „modern” változatai voltak az 50-es, 60-as években a magányos, boldogtalan háziasszonyokat célzó bikaerős nyugtatók, mint a Válium, Prozac vagy a Miltown, amiket „anya kis segítői”-ként neveztek.

Ezek szintén függést okozó nyugtatók voltak, amelyek a feleségeket nyugodt és szófogadó bódulatban tartották. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy a nők akkoriban amfetamin segítségével maradhattak „fittek”!

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