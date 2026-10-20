Lógó mell, hónaljszőr, cellulit: Női test „problémák”, amiket azért találtak ki, hogy termékeket sózzanak ránk

A neurotikus háziasszony
Az 1800-as években volt divat, hogy a gyógyszercégek a középosztálybeli nőket célozták és próbálták beléjük beszélni, hogy ők „törékenyek.” Erősen addiktív csodaszereket árultak nekik, amelyek tele voltak ópiummal, alkohollal vagy kokainnal.
Ezek az úgynevezett „női tonikok” az „idegességet” voltak hivatottak enyhíteni. Ennek „modern” változatai voltak az 50-es, 60-as években a magányos, boldogtalan háziasszonyokat célzó bikaerős nyugtatók, mint a Válium, Prozac vagy a Miltown, amiket „anya kis segítői”-ként neveztek.
Ezek szintén függést okozó nyugtatók voltak, amelyek a feleségeket nyugodt és szófogadó bódulatban tartották. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy a nők akkoriban amfetamin segítségével maradhattak „fittek”!
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