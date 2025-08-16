Ezek a legtaszítóbb női cipők a pasik szerint

Az idei divathetek közkedvelt lábbelije volt ez az extrém formatervezésű magassarkú. Még, ha a pasik túl is tudnák tenni magukat a formán, egy harsány szín csak tovább ront a helyzeten. Nem beszélve a szinte hordhatatlan sarokról. Nemcsak férfiaktól, de tőlünk is kap egy hatalmas nemet ez a darab, mert sehogy sem tudjuk elképzelni, hogy ebben tipegnénk le a közértbe, de még buliba sem.



