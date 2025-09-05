„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek

Címlap / Szerelem / Szex / „A fülembe súgott és belezúgtam”...

„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek

Szőke Angéla
Írta 2025.09.05.

Az embert néha olyan valami izgatja fel, amiről nem is gondolta volna, ahogy az alábbi esetekben is történt.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/9 Pőrén

Pőrén
A volt barátnőm mindig meztelenül sminkelt. Sosem mondtam neki, de a mai napig a legszexibb dolognak tartom, amit valaha láttam, neki meg fogalma sem volt róla.

2/9 Nyelvek

Nyelvek
Az egyetemre jártak külföldiek is, több svéd diák is volt. Közülük az egyik nagyon tetszett, de volt barátom, ezért nem hajtottam rá. Egyik nap előadás közben mögöttem ült és hozzám hajolva súgott valamit, svédül. Megfordultam, mire kicsit elnevette magát és – már angolul - elnézést kért, amiért svédül szólt hozzám. Én meg csak ültem ott és nem hittem el, hogy nedves bugyival ülök az előadáson, amit a svéd sugdolózás okozott.

Mások ezeket olvassák

3/9 Baba

Baba
Összefutottunk nagynénémmel, amikor egy sráccal voltam a plázában. Második randi, úgyhogy elég friss volt a dolog. A kétéves unokahúgom odatogyogott a fiúhoz, feltartott a kis karjait, ő pedig felvette. A kislány a vállára hajtotta a fejét, a srác pedig – mintha mi sem történt volna – tovább csevegett nagynénémmel a szokatlanul meleg időjárásról. Ott helyben le akartam tépni róla a ruhát.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Keverj össze mézet szódabikarbónával és ennyi mindenre használhatod

Keverj össze mézet szódabikarbónával és ennyi mindenre használhatod
„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek

„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek
Zsákruhában is lehetsz dögös! 7 stílus szabály, hogy ne pakolj 10 kilót magadra

Zsákruhában is lehetsz dögös! 7 stílus szabály, hogy ne pakolj 10 kilót magadra
Így befolyásolja a ruhád színe a kedvedet – Megdöbbentő hatással van rád!

Így befolyásolja a ruhád színe a kedvedet – Megdöbbentő hatással van rád!
Így tisztítsd ki a lefolyót szódabikarbónával

Így tisztítsd ki a lefolyót szódabikarbónával
Hogyan készíts házilag gépi mosogatószert? Mutatjuk!

Hogyan készíts házilag gépi mosogatószert? Mutatjuk!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK