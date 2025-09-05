„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek

Az egyetemre jártak külföldiek is, több svéd diák is volt. Közülük az egyik nagyon tetszett, de volt barátom, ezért nem hajtottam rá. Egyik nap előadás közben mögöttem ült és hozzám hajolva súgott valamit, svédül. Megfordultam, mire kicsit elnevette magát és – már angolul - elnézést kért, amiért svédül szólt hozzám. Én meg csak ültem ott és nem hittem el, hogy nedves bugyival ülök az előadáson, amit a svéd sugdolózás okozott.



