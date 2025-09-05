„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek

Az embert néha olyan valami izgatja fel, amiről nem is gondolta volna, ahogy az alábbi esetekben is történt.
1/9 Pőrén
A volt barátnőm mindig meztelenül sminkelt. Sosem mondtam neki, de a mai napig a legszexibb dolognak tartom, amit valaha láttam, neki meg fogalma sem volt róla.
2/9 Nyelvek
Az egyetemre jártak külföldiek is, több svéd diák is volt. Közülük az egyik nagyon tetszett, de volt barátom, ezért nem hajtottam rá. Egyik nap előadás közben mögöttem ült és hozzám hajolva súgott valamit, svédül. Megfordultam, mire kicsit elnevette magát és – már angolul - elnézést kért, amiért svédül szólt hozzám. Én meg csak ültem ott és nem hittem el, hogy nedves bugyival ülök az előadáson, amit a svéd sugdolózás okozott.
Összefutottunk nagynénémmel, amikor egy sráccal voltam a plázában. Második randi, úgyhogy elég friss volt a dolog. A kétéves unokahúgom odatogyogott a fiúhoz, feltartott a kis karjait, ő pedig felvette. A kislány a vállára hajtotta a fejét, a srác pedig – mintha mi sem történt volna – tovább csevegett nagynénémmel a szokatlanul meleg időjárásról. Ott helyben le akartam tépni róla a ruhát.