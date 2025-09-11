„Ti ott Oroszországban csak krumplit esztek” Mi a legnagyobb ostobaság, amit egy amerikaitól hallottál?

„Ti ott Oroszországban csak krumplit esztek” Mi a legnagyobb ostobaság, amit egy amerikaitól hallottál?

Szőke Angéla
Írta 2025.09.11.

Nem szép dolog hinni a közhelynek, miszerint az amerikaiak buták, de az alábbi tíz TikTok-sztori nem könnyíti meg a dolgunkat.

Egy karibi hajóúton beszélgettem egy fiatal amerikai párral, akik nagyon érdekesnek találták, hogy kelet európai vagyok. Köpni-nyelni nem tudtam, mikor hirtelen a lány megkérdezte, „nálunk is van-e Hold.” Mondtam, hogy nem értem a kérdést, mire újra megkérdezte: „Ti is látjátok onnan a Holdat?” Mondtam neki, hogy igen, a Holdat – éjszaka – a Föld minden országából lehet látni, mire csodálkozva lelkendezett.

A férjem ausztrál és egy céges vacsorán az egyik kollégám amerikai felesége – fél óra beszélgetés után – megdicsérte az angolját. Mármint, hogy milyen jól beszél angolul. Ledöbbent, mikor mondtuk neki, hogy Ausztráliában angolul beszélnek, majd még jobban meglepődött, mikor a kanadai és a brit kolléga is közölte, hogy az ő országaikban is.

Amerikai a vonaton: Te honnan jöttél?


Én: Spanyolországból.


Ő: Az Chicagóban van?

